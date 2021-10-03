Bartın'da feci kaza! Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç öldü mü? Ahmet Kömeç kimdir, kaç yaşında, nereli?

Son dakika haberine göre MHP Bartın İl teşkilatını taşıyan servis kaza yaptı. Feci kazada Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş yaşamını yitirdi, 14 kişi ise yaralı kurtuldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken ölen Ahmet Kömeç hakkında araştırmalar hızlandı. Ahmet Kömeç kimdir, kaç yaşında, nereli? şeklindeki sorular yoğun olarak araştırılıyor.

BARTIN BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI AHMET KÖMEÇ ÖLDÜ MÜ?

Bartın ile Zonguldak arasındaki yolun Esenyurt mevkiinde saat 07.45 sıralarında kaza meydana geldi.

MHP'nin Ankara'da organize edilecek istişare toplantısına katılmak üzere yola çıkan parti üyelerinin bulunduğu servis, yağmur nedeniyle yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, 19 kişinin bulunduğu serviste bulunan Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç ve MHP teşkilatından Murat Sevilmiş olay yerinde yaşamını yitirirken, 14 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, AFAD, itfaiye ve trafik ekipleri geldi. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

AHMET KÖMEÇ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2019 yerel seçimlerinin ardından Bartın Belediye başkan yardımcılığına atama yapılmıştı. Bu kapsamda Bartın Belediyesi Başkan Yardımcılıklarına Necmi Balık ve Ahmet Kömeç getirilmişti.

Belediye Meclis Üyesi olan Ahmet Kömeç görevine yerel seçimin ardından başlamıştı. Bununla birlikte yeni atamalar ile Bartın Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı sayısı dörde çıkmıştı.

Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç'in yaptığı görevler: Fen İşleri, Su İşleri, Park ve Bahçeler, Destek Hizmetler Müdürlükleri

Ahmet Kömeç'in yaşı ve nereli olduğu konusunda bilgi bulunmamaktadır.