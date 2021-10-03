SON DAKİKA: Okulda korona çıkarsa ne olacak? Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncellendi! 5. gün test verecek

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde güncellemeye gitti.
5. GÜN TEST ŞARTI
Yapılan güncellemeye göre yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta öğretim öğrencilerinden, semptom gelişmemiş olanlara 5. günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda okullarına devam edebilecek.
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde yer alan ilgili güncelleme bölümünde ise şu ifadeler yer aldı: