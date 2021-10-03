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    SON DAKİKA: Okulda korona çıkarsa ne olacak? Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncellendi! 5. gün test verecek

    Son dakika haberleri... Okulda korona çıkarsa ne olacak? Sağlık Bakanlığı Covid-19 Temaslı Takibi Rehberi güncellendi. Güncellemeye göre ilk ve orta öğretim öğrencilerinde eğer semptom yoksa 5'inci gün test verecek. Testin negatif çıkması durumunda okullarına devam edebilecek. Peki okulda korona çıkarsa ne olacak? Detaylar haberimizde...

    Okulda korona çıkarsa ne olacak?

    Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde güncellemeye gitti.

    5. GÜN TEST ŞARTI
    Yapılan güncellemeye göre yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta öğretim öğrencilerinden, semptom gelişmemiş olanlara 5. günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda okullarına devam edebilecek.

    Sağlık Bakanlığı, Covid-19 Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde yer alan ilgili güncelleme bölümünde ise şu ifadeler yer aldı:

        "Yakın temaslı kabul edilen ilk ve orta öğretim öğrencilerinde semptom takibi yapılarak, semptom gelişmemiş olanlara 5. günde yapılan PCR sonucunun negatif olması durumunda maske ve mesafe kuralına uymak suretiyle;

        10. GÜNDE MASKE MESAFE KURALI...
        PCR yapılmadığı durumda ise 10. günde maske ve mesafe kuralına uymak suretiyle karantinaları sonlandırılarak okula devam edebilirler."
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