Ankara Sincan’da 132 metrekare daire icradan satılık

Ankara Batı İcra Dairesi tarafından Sincan'da bulunan 132 metrekare 4+1 daire icradan satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan daire için 520 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden satışa çıkarılan dairenin satış tarihi 16 Kasım 2021 olarak duyuruldu. İlanda taşınmazla ilgili olarak bazı bilgilere yer verildi.

İşte detaylar:

Taşınmaz mesken nitelikli ve ana yapının 10. katında yer almaktadır Taşınmaz kuzey, doğu ve batı olmak üzere üç cephelidir. Taşınmazın yerinde ve projesine göre; balkonlar hariç 132,65 m² net olup, 21,74 m² ve 7,15 m² alanlı iki adet balkon dahil 185,77 m² brüt kullanım alanına sahiptir. Taşınmazın iç mahalleri yapılı durumdadır. Taşınmaz 10. katta; 4 oda, salon ,mutfak ,banyo ,duş ,wc ,2 balkon ve antre alanlarından oluşmaktadır. Salon ve oda zeminleri laminant parke, tavan plastik boya + kartonpiyer, duvarlara plastik boya, kapılar mebran kaplama kapı, pencereler pvc doğrama şeklindedir. Mutfak ve antre-hol zeminleri seramik, tavan plastik boya + kartonpiyer, duvarlar plastik boyalıdır. Banyo ve wc alanlarında; zemin seramik, duvar fayans, tavan plastik, kapı ahşap, pencere pvc doğrama şeklindedir. Giriş kapısı çelik kapı şeklindedir. Taşınmaz keşif anında boştur. Fiili durum meskendir.

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