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    • 02.10.2021 12:01
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    Son dakika! Irak'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist imha edildi

    Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde belirlenen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı teröristi imha etti. Haberin detayları...

    Irak’ta tespit edilen 3 PKK’lı terörist artık yok

    Son dakika haberi... Kahramanlar bölücü terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist öldürüldü.

    Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

    "Ara, Bul, Yok Et! Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."

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    Haberler Güncel Son dakika! Irak'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist imha edildi
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