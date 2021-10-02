Son dakika! Irak'ta tespit edilen 3 PKK'lı terörist imha edildi

Son dakika haberi... Kahramanlar bölücü terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe vuruyor.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist öldürüldü.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
"Ara, Bul, Yok Et! Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi."