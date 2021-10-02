Milli Görüş hareketinin önemli ismi Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ve Milli Görüş Vakfı Başkanı Oğuzhan Asiltürk, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Asiltürk, Coronavirüs nedeniyle 13 Eylül'de Ankara Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zatürre nedeniyle tedavi gören Asiltürk ne yazık ki kurtarılamadı. Eşi Sevinç hanımın tedavisinin ise sürdüğü açıklandı. Asiltürk'ün bugün Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedileceği vurgulandı. Asiltürk'ün vefatı sonrası Başkan Erdoğan taziye mesajı yayınladı.

Erdoğan "Çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun. Oğuzhan ağabeyimin muhterem ailesine, Türkiye'deki ve yurt dışındaki sivil toplum ve siyaset camiasına Allah'tan sabr-ı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN AĞABEYİYDİ...

Milli görüşün ağabeyi olarak tanınan Oğuzhan Asiltürk, 25 Mayıs 1935'te Malatya Hekimhan'da doğdu. İTÜ İnşaat Fakültesi'nden mezun oldu. Siyasi hayatı boyunca merhum Necmettin Erbakan'a yol arkadaşlığı yaptı.