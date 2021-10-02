Başkan Erdoğan, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında vekillere seslendi! Ekonomi ve siyasete dair net mesajlar verdi

TBMM 27. Dönem 5. Yasama Yılı özel oturumla açıldı. Başkan Tayyip Erdoğan, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap etti. "Meclisimiz iki defa gazilik unvanı almış müstesna bir kurumdur. 15 Temmuz'da kirli ellerin bu kutlu çatıya değmesine izin verilmedi. Meclis'in ışıkları yanıyor, milletvekillerimiz çalışıyorsa bu ülkenin sırtı yere gelmez" dedi. Başkan Erdoğan şu mesajları verdi:

ANAYASA ÇAĞRISI: Meclisimizin mümkün olursa tamamının uzlaşmasıyla hazırlanacak bir yeni anayasa, milletimize vereceğimiz en güzel 2023 hediyesi olacaktır.

BAŞKA TÜRKİYE YOK: Hiç birimiz için başka Türkiye yok. Hiçbirimiz için başka gelecek yok. Bölünerek büyüyemeyiz. Husumeti körükleyerek kardeşliği kökleştiremeyiz.

SURİYE VE KIBRIS SORUNU: Biz kardeşliğin, dayanışmanın kıymetini bilen bir ülkeyiz. Suriye'den Libya'ya, Balkanlar'dan Kafkasya'ya, Somali'den Afganistan'a her yerde aynı anlayışla hareket ettik, ediyoruz. Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizi korurken Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin iki devletli çözüm yolunda attıkları adımlara destek olduk.

BİZ ÇÖZDÜK: Kürt sorunu denilen meseleyi, tüm boyutlarıyla biz çözdük. Bu meseleyi hala istismar edenlerin maskelerini düşüreceğiz.

HEDEF YÜZDE 9 BÜYÜME: Birilerinin sürekli "nerede" diye sorduğu Merkez bankası rezervimizde 122 milyar dolar seviyesine ulaştık. Ekonominin sorumluluğu bize ait. 2021'i yüzde 9'luk bir büyüme ile kapatmayı bekliyoruz.

TEK HANEYE DÜŞECEĞİZ

Türkiye enflasyonla ilk defa karşılaşan bir ülke değil. Makroekonomik politikalardan yapısal reformlara kadar pek çok adımı atarak enflasyonu tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız.

FAHİŞ FİYATA MÜDAHALE

Erken Uyarı Sistemi ile fahiş fiyata müdahale edeceğiz. Rekabeti bozan ve fiyatı keyfi şekilde belirleyen firmaların üzerine gideceğiz.