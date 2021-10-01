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    YKS 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 puanla alan üniversiteler! YKS 2. ek tercih boş kontenjanları - taban puanları 2021!

    YKS ek tercih sonuçları bugün açıklandı. İlk ek yerleştirmede herhangi bir okula yerleşemeyen öğrenciler 2. tercih hakkını kullanacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek." ifadelerini kullanmıştı. Peki, YKS ek tercih 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 puanla nereye girebilirim? YKS 2. ek tercih boş kontenjanları - taban puanları!

    takvim.com.tr
    YKS 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 puanla alan üniversiteler!

    YKS ile 2. ek tercih yapan adaylar, sonuçlar açıklanır açıklanmaz üniversite kayıtlarını yapmaya başlayacak. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek." ifadelerini kullanmıştı. Peki, YKS ek tercih 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 puanla nereye girebilirim? YKS 2. ek tercih boş kontenjanları - taban puanları!

    YKS 140 PUANLA TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    140 puanla ek tercih yapacak adaylar için henüz tarih verilmedi.

    EK YERLEŞTİRMEDE TERCİHLERİN YAPILMASI İLE İLGİLİ KURALLAR

    1. 2021-YKS merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2021-YKS merkezî yerleştirmede hiçbir yükseköğretim programına yerleştirilmemiş olmak gerekir.

    2. Merkezî yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan ancak, yerleştirilen adaylardan birkaçının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo 4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir. Kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları, ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebileceklerdir.

    3. 2021-YKS'de özel yetenek sınavı ile bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar da ek yerleştirme için tercih yapabileceklerdir.

    4. Adayların yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilmeleri için bu programların koşullarını karşılamaları gerekmektedir.

        MERKEZÎ EK YERLEŞTİRME İÇİN TERCİH İŞLEMİNİN YAPILMASI 2021-YKS

        Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).

        ADAYLARIN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINA YERLEŞTİRİLMELERİ

        Ek Yerleştirme işlemlerinde bu kılavuzla birlikte, 2021-YKS Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan kurallar geçerli olacaktır.

        YKS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

        YKS EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

        YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 04-07 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 04-05 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

        YKS 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 PUANLA ALAN ÜNİVERSİTELER İÇİN TIKLAYIN!
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