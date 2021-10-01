YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM giriş ile YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı 2021! 140 puan tercihleri (2. ek yerleştirme) ne zaman?

YKS 2.EK TERCİH NE ZAMAN?

YKS 2.ek tercih süreci 1.ek tercih sürecinden sonra başlayacak. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, şu açıklamaları gerçekleştirdi;"Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek." YKS 2.tercih tarihi henüz belli olmadı.