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    YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM giriş ile YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı 2021! 140 puan tercihleri (2. ek yerleştirme) ne zaman?

    YKS ek tercih sonuçları için heyecan dorukta. Üniversite ek tercih yerleştirme başvuruları bu yıl 20 - 23 Eylül tarihleri arasında alınmıştı. Başvuru yapıp sonuç bekleyenler ve 140 puan tercihlerini bekleyenlerin gözü kulağı ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamaya çevrildi. Öte yandan bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 4 - 7 Ekim tarihinde başlıyor. Kayıt tarihine sayılı günler kala 'YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 140 puan tercihleri ne zaman?' Sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM giriş ile YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı 2021!

    Ekim ayının ilk gününde YKS ek tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu oldu. YKS ek tercihler bu sene 20 - 23 Eylül tarihleri arasında alınmaya başlandı. Öte yandan üniversite ek kayıt tarihlerinin 4 -7 Ekim tarihinde alınacağının duyurulmasıyla heyecan iyice arşa çıktı. Ek tercih başvurusu yapanlar tercih sonuçlarını öğrenip üniversite kayıtları için hazırlık yapacak. Herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar ise 1. ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için başvuru yapmaya başlayacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 140 puan tercihleri ne zaman? İşte ÖSYM giriş ile YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı 2021!

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar 9 gün sonra 2 Ekim'de açıklanmıştı. Bu yıl YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alındı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.



    Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

    YKS EK TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

        YKS EK YERLEŞTİRME İLE ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

        Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.

        YKS 2.EK TERCİH NE ZAMAN?

        YKS 2.ek tercih süreci 1.ek tercih sürecinden sonra başlayacak. ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün, şu açıklamaları gerçekleştirdi;"Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için de ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek." YKS 2.tercih tarihi henüz belli olmadı.
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        Haberler Güncel YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM giriş ile YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı 2021! 140 puan tercihleri (2. ek yerleştirme) ne zaman?
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