YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM giriş ile YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı 2021! 140 puan tercihleri (2. ek yerleştirme) ne zaman?

Ekim ayının ilk gününde YKS ek tercih sonuçlarının açıklanıp açıklanmayacağı merak konusu oldu. YKS ek tercihler bu sene 20 - 23 Eylül tarihleri arasında alınmaya başlandı. Öte yandan üniversite ek kayıt tarihlerinin 4 -7 Ekim tarihinde alınacağının duyurulmasıyla heyecan iyice arşa çıktı. Ek tercih başvurusu yapanlar tercih sonuçlarını öğrenip üniversite kayıtları için hazırlık yapacak. Herhangi bir okula yerleşemeyen adaylar ise 1. ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek olan adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için başvuru yapmaya başlayacak. Peki, YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 140 puan tercihleri ne zaman? İşte ÖSYM giriş ile YKS ek tercih sonuç sorgulama ekranı 2021!
YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl YKS ek tercihleri 17-23 Eylül tarihleri aralığında alınmış, sonuçlar 9 gün sonra 2 Ekim'de açıklanmıştı. Bu yıl YKS ek tercihleri 20-23 Eylül tarihleri aralığında alındı. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak.
Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.