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    • 01.10.2021 10:55
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    Bingöl'de PKK/KCK nedeniyle aranan 2 kişi yakalandı

    Bingöl'de 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' ve uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçlarından aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

    Bingöl’de PKK/KCK operasyonu: 2 kişi yakalandı

    İl Jandarma Komutanlığı'nca, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, Diyarbakır 5.Ağır Ceza Mahkemesi, Diyarbakır 2. Sulh Ceza Hakimliği ve Genç Sulh Ceza Hakimliği'nce 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma', Bingöl 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nce de 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlama' suçlarından aranan 2 kişinin saklandığı ev tespit edildi.

    Genç ilçesi kırsalında yapılan operasyonda şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 2 şüpheli mahkemece tutuklandı.

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