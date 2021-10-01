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    TMSF'den son dakika açıklaması: Erol Aksoy aleyhine New York’ta açılan dava kazanıldı

    Son dakika haberi... Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca, Erol Aksoy aleyhine New York’ta açılan davanın kazanıldığı bildirildi. TMSF tarafından, New York Mahkemesi'nin, paranın kaynağı konusunda tutarsız açıklamalar yapan Erol Aksoy ve kızının güvenilir tanık olmadığına ve New York’taki dairenin “satılmak üzere” belgelerinin New York Şerif Ofisi’ne teslim edilmesine karar verdiği bildirildi. Zaman Gazetesi'nin ve matbaalarının sahibi olduğunu iddia eden FETÖ/PDY mensubu iş insanlarının, uluslararası tahkim mahkemesinde açtığı 126 milyon avroluk dava da geçen hafta TMSF lehine sonuçlanmıştı.

    TMSF duyurdu: New York’ta açılan dava kazanıldı

    Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), Erol Aksoy aleyhine New York'ta açılan davanın da kazanıldığı duyuruldu.

    TMSF'den yapılan açıklamada, TMSF'nin, firari Erol Aksoy'un yurt dışına kaçırdığı paralarla kızı Eda Aksoy'a New York'ta bir apartman dairesi satın aldığını tespit etmesi üzerine ABD'de giriştiği hukuk mücadelesini kazandığı belirtildi.

    Açıklamada, TMSF'nin hizmet aldığı ABD'deki bir hukuk firmasının, Erol Aksoy'un Britanya Virjin Adaları'ndaki şirketinden oğlu Kerim Aksoy ve kızı Eda Aksoy'un sahibi olduğu Searock Holding adına para yolladığını belgeleriyle ispat ettiği ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

    "Erol Aksoy'un gönderdiği 1 milyon 900 bin dolar ile bir gayrimenkul alındığının anlaşılması üzerine, New York'taki söz konusu apartman dairesinin TMSF'ye devri için dava açıldı. Mahkeme, paranın kaynağı konusunda çelişkili hikayeler anlatan Erol Aksoy ve kızı Eda Aksoy'un güvenilir tanık olmadıklarına da karar metninde yer verdi; 'Bu koşullar, Eda'nın ve Erol'un tanık olarak güvenilirliklerini ortadan kaldırmaktadır.' Mahkeme kararına göre, Eda Aksoy ve Kerim Aksoy'un daireye ait belgeleri, 'satılmak üzere' New York Şerif Ofisi'ne teslim etmesine hükmedildi. TMSF geçen hafta, Zaman Gazetesi'nin ve matbaalarının sahibi olduğunu iddia eden FETÖ/PDY mensubu iş insanlarının, uluslararası tahkim mahkemesinde (ICSID) açtığı 126 milyon avroluk davayı da kazanmıştı."

    "1 MİLYAR DOLAR BORCUNU ÖDEMEDİĞİ İÇİN TEMERRÜDE DÜŞMÜŞTÜ"
    2001 ekonomik krizine yol açan bankalardan İktisat Bankası'nın, içi boşaltıldığı için faaliyetlerine devam edemeyip TMSF'ye devredildiği, mağdur olan müşterilerin paralarının TMSF tarafından geri ödendiği anımsatılan açıklamada, "Müşterilerinin emanet ettiği paraları usulsüz işlemlerle zimmetine geçirdiği mahkeme tarafından tespit edilen Erol Aksoy, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Karar, Yargıtay tarafından da onandı ve kesinleşti. Cezası kesinleşince, Cem Uzan gibi Erol Aksoy da kaçak olarak Paris'e gitti. TMSF ile 2006 yılında imzaladığı protokolde, Erol Aksoy 1 milyar dolar borcu olduğunu kabul etmiş, fakat imzaladığı protokolün şartlarını yerine getirmediği için temerrüde düşmüştü. TMSF, Erol Aksoy'un mal varlıklarına el koyup satarak, zararı karşılamaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel TMSF'den son dakika açıklaması: Erol Aksoy aleyhine New York’ta açılan dava kazanıldı
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