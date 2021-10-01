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    • 01.10.2021 11:07
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    Kilis'te katliam gibi kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı

    Kilis'te, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle Kilis-Hatay karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ve ölen 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

    DHA
    Kilis’te katliam kaza! Ölü ve yaralılar var

    Kilis'te, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Kilis-Hatay karayolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Kilis yönüne gelen M.E. yönetimindeki 06 FY 1056 plakalı TIR, karşı yönden gelen henüz kimliği tespit edilemeyen 79 AAP 065 plakalı otomobille çarpışıp, devrildi.

    Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler tarafından otomobilden çıkarılan 4 kişinin yaşamını yitirdikleri belirlendi. Yaralanan araç sürücüleri ise ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Kaza nedeniyle Kilis-Hatay karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılması ve ölen 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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    Haberler Güncel Kilis'te katliam gibi kaza! Otomobil ile TIR çarpıştı: 4 ölü, 2 yaralı
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