Bir süredir borç batağında olduğu konuşulan İSPARK'ta Genel Müdür olarak görev yapan Murat Çakır görevden alındı. Son dakika gelişmesinin ardından Murat Çakır hakkında araştırmalar hızlandı. 1 yılı aşkın süredir İSPARK'ın genel müdürlük görevini yürüten Çakır'ın CHPli İBB ile neden yollarını ayırdığı merak ediliyor. Peki Murat Çakır kimdir, kaç yaşında? İspark Genel Müdürü Murat Çakır neden görevden alındı? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor.
İSPARK GENEL MÜDÜRÜ MURAT ÇAKIR NEDEN GÖREVDEN ALINDI?
Murat Çakır 2020 yılının Aralık ayında İSPARK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti. 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle de görevden alındığı öğrenildi. Çakır'ın yerine şu anda daha önce İSPARK Genel Müdürlüğü yapan Derya Atacan vekalet ediyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz günlerde İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibariyle bir yılda 100 milyon ziyan ettiğini söylemişti.
MURAT ÇAKIR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Murat Çakır, 1973 Samsun doğumludur. Orta ve lise eğitimini Samsun Anadolu Lisesi'nde tamamlayan Çakır, 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi "Yönetici MBA" bölümünde yüksek lisansını tamamladı. 2019'da yılında Beykent Üniversitesi İşletme Doktora programına başladı.
1996 yılında Ernst&Young "Denetim" bölümünde çalışan Çakır, 1999-2006 yılları arasında Finans Yatırım Menkul Değerler AŞ'de çeşitli yönetici pozisyonlarında bulunduktan sonra, 2006-2011 arasında şirketin Mali ve İdari İşler, Operasyon, Bilgi Teknolojileri, Krediler ve Risk Kontrol' den sorumlu "Genel Müdür Yardımcısı" olarak çalıştı.
2011-2015 yılları arasında Fina Enerji Holding A.Ş.' de Mali ve İdari İşler, Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynaklarından sorumlu "Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi" olarak görev yaptı.
İSPARK A.Ş'ye Genel Müdür olarak atanan ÇAKIR, öncesinde İSPARK A.Ş, İSTANBUL ULAŞIM A.Ş ve KÜLTÜR A.Ş Genel Müdürlük görevini yürütmüştür. 1 Ekim 2021 tarihinde de İSPARK Genel Müdürlüğü görevinden alınmıştır.