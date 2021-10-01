Bir süredir borç batağında olduğu konuşulan İSPARK'ta Genel Müdür olarak görev yapan Murat Çakır görevden alındı. Son dakika gelişmesinin ardından Murat Çakır hakkında araştırmalar hızlandı. 1 yılı aşkın süredir İSPARK'ın genel müdürlük görevini yürüten Çakır'ın CHPli İBB ile neden yollarını ayırdığı merak ediliyor. Peki Murat Çakır kimdir, kaç yaşında? İspark Genel Müdürü Murat Çakır neden görevden alındı? sorularının yanıtları yoğun olarak araştırılıyor.

İSPARK GENEL MÜDÜRÜ MURAT ÇAKIR NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Murat Çakır 2020 yılının Aralık ayında İSPARK A.Ş Genel Müdürlüğü görevine getirilmişti. 1 Ekim 2021 tarihi itibariyle de görevden alındığı öğrenildi. Çakır'ın yerine şu anda daha önce İSPARK Genel Müdürlüğü yapan Derya Atacan vekalet ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, geçtiğimiz günlerde İSPARK'ın 2020 yılı sonu itibariyle bir yılda 100 milyon ziyan ettiğini söylemişti.