SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama: 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Suriye sınırında yapılan denetimlerde 7 kişinin yakalandığını duyurdu. Açıklamada, "Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

İşte Bakanlıktan yapılan açıklama

Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.