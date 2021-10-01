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    • 01.10.2021 11:22
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    SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama: 7 kişi yakalandı

    Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Suriye sınırında yapılan denetimlerde 7 kişinin yakalandığını duyurdu. Açıklamada, "Yakalanan şahıslardan 3’ünün PKK/KCK, 1’inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

    Yunanistan ve Suriye sınırında yeni gelişme

    Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan ve Suriye sınırında yapılan denetimlerde 7 kişinin yakalandığını duyurdu. Açıklamada, "Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

    İşte Bakanlıktan yapılan açıklama
    Terörle mücadelemiz hudutlarda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK, 1'inin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Milli Savunma Bakanlığından flaş açıklama: 7 kişi yakalandı
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