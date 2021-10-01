Başkan Recep Tayyip Erdoğan Soçi dönüşü uçakta soruları cevapladı! Gündeme dair açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan günü birlik Rusya'ya gitti. Soçi'de Rus lider Putin ile bir araya geldi. Dönüş yolunda uçakta gazetecileri kabul etti. Önemli mesajlar verdi.

PUTİN'LE GÖRÜŞME:

TÜRKAKIM ve Akkuyu Nükleer Enerji Santrali'ni değerlendirdik. 2023'ün Mayıs'ında 1. üniteyi bitirme sözünü aldık. 3 nükleer santral yapma hedefimiz var.

SURİYE:

PUTİN'le Suriye'yi de ele aldık. Rusya'yla kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz. Geri adım atmak söz konusu değil. Aynı yaklaşımı onlardan da bekliyoruz.

MALUM AMERİKALI MCGURK:

BU adam, PKK/YPG/ PYD'nin adeta yönetmeni durumundadır. Tabi benim bu ifadem, birilerini ciddi manada rahatsız edecektir. Er veya geç Amerika buradan çıkmalı ve burası Suriye halkına bırakılmalı.

S-400'DEN GERİ ADIM YOK:

Bir defa S-400 konusunda bizim sürecimiz devam ediyor. Geri adım atmak gibi bir şey söz konusu değil. Allah nasip ederse uçak motorlarından denizaltılara varıncaya kadar Rusya ile müşterek adımlarımız olacaktır.

HAYRA ALAMET BAZI ADIMLAR:

Başkan Erdoğan, 'Biden ile gidişat pek hayra alamet değil' sözüyle ilgili olarak yöneltilen soruya şu yanıtı verdi: Bunları söyledik, cevap geldi zaten. Nasip olursa Roma'da görüşeceğiz. Oradan da Glasgow'a gideceğiz. Glasgow'da da görüşeceğiz. Demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor.

YA UÇAKLARI YA DA PARAYI VERECEKLER:

Biden ile görüşmede tüm ilişkileri ele alacağız. Mesela F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız. Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler.

PARLAMENTER SİSTEM:

Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı? Böyle bir şey asla olamaz. Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok.

FAHİŞ FİYATA CEZA:

Şu anda zincir market dediğimiz güçlü marketlerin bir de alt yapıları var. Bu alt yapılar da ciddi manada bu işin beslemesi oluyor. Şu anda bazı marketlerle ilgili bir denetim süreci olacak. Bazı cezai müeyyideler gelecek.

O ZAMAN PATRIOT'U SATSALARDI!

New York Times Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin S-400'lerle ilgili kısmını yayımladı. Erdoğan, "ABD Patriot satsaydı, S-400'leri almak zorunda kalmazdık" dedi.

MGK'DA SURİYE VURGUSU

Başkan Erdoğan'ın liderliğinde toplanan MGK, 3,5 saat sürdü. Afganistan'daki gelişmeler ve Kabil Uluslararası Havalimanı'nın akıbeti, Suriye meselesi, terörle ve iklim değişikliğiyle mücadele konularının görüşüldüğü toplantı sonrası yayınlanan bildiride, "Suriye'de sivillere zarar veren eylemlerden kaçınılmalı" denildi.