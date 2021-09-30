KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: BM'den çok fazla bir beklentimiz yok

Dünyanın Kıbrıs sorununu bugüne kadar hep arka plana attığına işaret eden Ertuğruloğlu, "Buna tavır koyan da biziz, bununla asla yola devam edemeyeceğimizi, etmeyeceğimizi bu sürece mahkum olmadığımızı, tek seçeneğimizin Rumlarla aldatmaca dahi olsa bir ortaklığa asla mahkum olmadığımızı, tek seçeneğimizin Rumlarla ortaklık olmadığını, başka seçeneklerimizin de olduğunu açık açık söyleyerek Kıbrıs konusunda yeni bir sayfa açıyoruz. Bu sayfa kalıcı bir sayfa, bundan tekrar geriye dönüş yok." değerlendirmesinde bulundu.

"KIBRIS SORUNU, STATÜ SORUNUDUR"

Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun tam olarak ne olduğu konusuna da bir açıklık getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Kıbrıs sorunu, tam da Rum tarafının 'Kıbrıs cumhuriyeti' olarak tanınmış olmasıdır. Kıbrıs sorunu, statü sorunudur. Rumların hak etmediği yasal olmayan bir statü ile yola devam etmesidir. Bizim de hak etmediğimiz bir muameleye tabi tutulmamız, bir statüye tabi tutulmamızdır. Kıbrıs sorunu budur." dedi.