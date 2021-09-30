KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu: BM'den çok fazla bir beklentimiz yok

Ertuğruloğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşmelerin ardından KKTC'nin duruşunu Washington DC'deki basın mensuplarına anlattı.
Guterres'in nisan ayında Cenevre'de yapılan toplantının ardından ortak bir zemin olmadığı sonucuna vardığını ancak bu sonucu BM Güvenlik Konseyine (BMGK) bildirmeyip ikinci bir toplantı yapılacağını söylediğini aktaran Ertuğruloğlu, aradan 6 ay geçmesine rağmen bu toplantının gerçekleşmediğini vurguladı.
"ORTAK ZEMİN YOK"
Ertuğruloğlu, şu anda Guterres'in Kıbrıs sorunu konusunda bir kişisel elçi görevlendirmeyi planladığını ve bu elçinin ortak zemin olup olmadığını araştıracağını belirterek, "Şimdi bu bana göre Genel Sekreter'in zamana oynayan bir taktiği, o da biliyor ki ortak zemin hala yoktur. Ve yakın bir zamanda 5 artı BM toplantısını gerçekleştirirse, ilk toplantıda söylemeyeceğim dediği neticeyi söylemek durumunda olacak. Onu da yapmaya pek niyetli görünmüyor. Dolasıyla zamana oynuyor." diye konuştu.