AK Parti anayasa önerisini yılbaşından önce sunacak: Dikkat çeken Kabine detayı

AK Parti, sivil, özgürlükçü yeni anayasa çalışmalarında sona geldi. MHP'nin 120 maddeden oluşan anayasa teklifini geçtiğimiz aylarda kamuoyuna açıklamasının ardından gözler Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı AK Parti'ye çevrildi.
YILBAŞINDAN ÖNCE KAMUOYUNA AÇIKLANACAK
AK Parti yeni anayasa çalışmasında sona gelirken, yeni anayasa teklifinin yılbaşından önce kamuoyuna açıklanacağı ifade edildi. AK Parti'nin hukukçu kurmayları ve Başkan Erdoğan'ın hukukçu danışmanlarının ortak yürüttüğü çalışmada Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde parlamentonun etkinliğini daha da artırmak için bir dizi öneriler sunuldu.
DİKKAT ÇEKEN KABİNE DETAYI
Sabah'ın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde bakanların bir kısmının parlamentodan seçilmesi önerilerin en dikkat çekici olanı. Zira, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kurgulanırken, yasama ve yürütme kesin bir şekilde ayrılmıştı. Mevcut sistemde milletvekili bakan olduğunda milletvekilliği düşüyor ve bakanlık görevi sona erdiğinde ise geri dönemiyor. Yine bakan olan milletvekilinin sandalyesi boş kaldığı için bağlı bulunduğu siyasi partinin Meclis'teki sandalye sayısı da azalıyor. Bu nedenle yeni sistemde Kabine'nin Meclis dışından oluşturulması avantaj sağlıyor. Yürütme ve yasama arasında bağın kurulması için milletvekilinin bakan olunca vekilliğini dondurulması, görev süresi bittiğinde ise geri dönmesinin önünün açılması öneriler arasında.