Arnavut pilavı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli mişöriz arnavut pilavı tarifi! Malzemeler, püf noktalar…

Arnavut pilavı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli mişaroz arnavut pilavı tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Zuhal Topal'le Yemekteyiz programında yapılan lezzetler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor ve evinde sevdiklerine sunmak istyeenler merakla malzemeleri, püf noktaları araştırıyor. Büyükten küçüğe herkesin çok seveceği arnavut pilavı tarifi...
PRATİK VE LEZZETLİ MİŞAROZ ARNAVUT PİLAVU TARİFİ
Malzemeler:
700 gram bütün tavuk
3 su bardağı pirinç
6 su bardağı tavuk suyu
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber
100 gram tereyağı
1 çay kaşığı karabiber
1,5 tatlı kaşığı tuz
Yapılışı:
Düdüklü tencereye yıkadığınız tavuğu koyun ve üstüne çıkacak kadar su koyduktan sonra, düdüklü tencerede tavuk pişene dek yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakın.
Tavuk pişerken kuru soğanı küp küp doğrayın ve yapışmaz tabanlı bir tencereye aldığınız tereyağında soğanları pembeleşene dek kavurun.