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    • 30.09.2021 17:02
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    Arnavut pilavı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli mişöriz arnavut pilavı tarifi! Malzemeler, püf noktalar…

    Gündüz kuşağı izleyicileri tarafından Arnavut pilavı nasıl yapılır? Sorularının yanıtları araştırılmaya başlandı. TV8’de hafta içi her gün ekrana gelen Zuhal Topal’le Yemekteyiz programında yapılan arnavut pilavı oldukça dikkat çekti ve evinde denemek isteyenler yapmak için hangi malzemelerin gerekli olduğunu araştırmaya başladı. Diğer adıyla mişöriz olan pratik ve lezzetli arnavut pilavı tarifi haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Arnavut pilavı nasıl yapılır?

    Arnavut pilavı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli mişaroz arnavut pilavı tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Zuhal Topal'le Yemekteyiz programında yapılan lezzetler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor ve evinde sevdiklerine sunmak istyeenler merakla malzemeleri, püf noktaları araştırıyor. Büyükten küçüğe herkesin çok seveceği arnavut pilavı tarifi...

    PRATİK VE LEZZETLİ MİŞAROZ ARNAVUT PİLAVU TARİFİ

    Malzemeler:

    700 gram bütün tavuk

    3 su bardağı pirinç

    6 su bardağı tavuk suyu

    1 yemek kaşığı domates salçası

    1 tatlı kaşığı toz kırmızıbiber

    100 gram tereyağı

    1 çay kaşığı karabiber

    1,5 tatlı kaşığı tuz

    Yapılışı:

    Düdüklü tencereye yıkadığınız tavuğu koyun ve üstüne çıkacak kadar su koyduktan sonra, düdüklü tencerede tavuk pişene dek yaklaşık 30 dakika pişmeye bırakın.

    Tavuk pişerken kuru soğanı küp küp doğrayın ve yapışmaz tabanlı bir tencereye aldığınız tereyağında soğanları pembeleşene dek kavurun.

        Ardından salçayı ve toz kırmızı biberi ekleyin, baharatları da ilave edin ve salçanın kokusu çıkana dek kavurmaya devam edin.

        Yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri de ekledikten sonra, yaklaşık 5 dakika daha kavurun.

        Bir yuvarlak fırın tepsisine kavurduğunuz soğanlı pirinçleri alın ve haşlamış olduğunuz tavuğun suyundan 6 su bardağı tavuk suyunu üstüne gezdirin.

        Önceden ısıtılmış 180 derece fırına bu şekilde verin. Yaklaşık 10 dakika içinde suyunu çekmeye başlayacak olan pilavınız fırından alın ve üstüne kabaca doğradığınız tavuk parçalarını serptikten sonra fırının ayarını 200 dereceye çıkartın ve tavukların üstü kızarana dek 20 dakika daha bu şekilde pişirin. Fırından almadan önce eğer tavuklar kızarmış ama pilav suyunu tamamen çekmişse, sıcak tavuk suyundan bir kepçe kadar ekstradan üstlerine gezdirebilir ve sonra fırından alabilirsiniz.

        Fırından aldıktan sonra, nemini korumak ve kurumasını önlemek için bir tepsi kapatın ve bu şekilde 10 dakika kadar demledikten sonra sıcak sıcak servis edin. Afiyetler olsun!
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        Haberler Güncel Arnavut pilavı nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli mişöriz arnavut pilavı tarifi! Malzemeler, püf noktalar…
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