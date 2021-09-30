Artvin Valiliği'nden 'Kemalpaşa Kaymakamı Mehmet Faruk Saygın öğretmeni sınıftan kovdu' iddiasına ilişkim açıklama!

Kemalpaşa Eğitim-Sen temsilcisi Koray Emiralioğlu da, yaşanan olaylara tepki gösterdi. Kaymakam ve öğretmenin ilçede yeni göreve başladıklarını ve aralarında hiç bir sorun olmadığını belirten Emiralioğlu, kimsenin öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Kemalpaşa Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi.



"Okul ziyaretinde bulunan Kemalpaşa İlçe Kaymakamı M. Faruk Saygın girdiği sınıfta kendisine 'Hoş geldiniz' diyen öğretmene 'Bu ne hadsizlik' diyerek sınıftan çıkmasını, dışarıda beklemesini söylemiştir. Sınıftaki diğer öğretmen durumu izah etmeye çalışınca; 'Sen kimsin ücretli misin?' gibi tehditkâr sorular, yöneltmiştir. Bizler öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmasına ve tüm bu baskılara karşı onurumuza, haklarımıza ve emeğimize sahip çıkacağız. Kimse unutmasın ki; kapıkulu değil, öğretmeniz."

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Olaya ilişkin Artvin Valiliği'nden açıklama geldi.

Açıklamada, "Kemalpaşa Kaymakamı öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde Kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir. İlçe Kaymakamına gerekli tembihat yapılmış, konu ile ilgili inceleme ve araştırma devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"29.09.2021 Çarşamba günü Kemalpaşa Kaymakamımız ve Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürümüzün, Kemalpaşa Çok Programlı Anadolu Lisesi Özel Eğitim Sınıfını ziyaretleri esnasında, bizleri derinden üzen hadise ile ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

Kemalpaşa Kaymakamı öğrencilerle sohbet ettiği sırada sınıfa sonradan giren ve daha sonra sınıf öğretmeni olduğu anlaşılan kişinin elini uzatarak tokalaşma isteğini, pandemi kuralları gereği eli göğsünde selamlaşarak karşılamış, öğretmen olduğu sonradan anlaşılan kişinin ısrarı neticesinde Kaymakamımızla öğretmenimiz arasında bizleri de üzen, istenmeyen bir diyalog meydana gelmiştir.

İlçe Kaymakamına gerekli tembihat yapılmış, konu ile ilgili inceleme ve araştırma devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."