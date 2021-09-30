Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.09.2021 17:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.09.2021 17:49
    ABONE OL

    YÖK'ten 'DGS'de mazeret' kararı! Kayıt yaptıramayan adaylar dikkat...

    YÖK, Dikey Geçiş Sınavı ve 2021 DGS ek yerleştirme sonucunda yükseköğretim kurumuna yerleşen; ancak kayıt yaptıramayan adayların mazeretlerinin değerlendirilmesine karar verdi.

    YÖK’ten ’DGS’de mazeret’ kararı!

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve 2021 DGS ek yerleştirme sonucunda yükseköğretim kurumuna yerleşen; ancak çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların mazeretlerinin değerlendirilmesine karar verdi.




    DURUMLARI DEĞERLENDİRİLDİ
    YÖK'ün dünkü toplantısında, 2021 DGS ve 2021 DGS ek yerleştirme sonucunda bir yükseköğretim kurumuna yerleşen; ancak kayıt tarihlerinde çeşitli nedenlerle kayıt yaptıramayan adayların durumu değerlendirildi.




    10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE
    Buna göre adayların, kayıt tarihinin bitişinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Binomo’da yatırım, pratik yapılarak öğreniliyor
    Haberler Güncel YÖK'ten 'DGS'de mazeret' kararı! Kayıt yaptıramayan adaylar dikkat...
        SON DAKİKA