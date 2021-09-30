YÖK'ten 'DGS'de mazeret' kararı! Kayıt yaptıramayan adaylar dikkat...







10 İŞ GÜNÜ İÇERİSİNDE

Buna göre adayların, kayıt tarihinin bitişinden itibaren 10 iş günü içinde yerleştirildiği programın bulunduğu yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin kaydının yapılmasına karar verildi.

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