Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye övgü

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, "Türkiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sonrasında daha iyi bir yeniden inşa süreci için kıt su kaynaklarının daha sürdürülebilir bir şekilde yönetiminin iyileştirilmesine öncelik vermektedir." ifadesini kullandı.

Dünya Bankasından yapılan açıklamaya göre, Banka, Tarım ve Orman Bakanlığıyla su güvenliği gündemi hakkında üst düzey sektörler arası görüş alışverişini desteklemek ve su güvenliğini artırmak amacıyla "Türkiye'de Su Kıtlığı" konulu çevrim içi seminer düzenledi.

Seminer, Türkiye'de su kıtlığı, iklim etkilerine karşı dayanıklılık ve kırsal ekonominin yeniden canlandırılması konularında paydaşlarla diyalog sürecinin yürütülmesi hedefiyle gerçekleştirilmesi planlanan birçok çevrim içi seminerin de ilkini oluşturdu.

"TÜRKİYE DE GİDEREK ARTAN SU STRESİ İLE KARŞI KARŞIYA"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, Türkiye'nin dünya genelindeki başka birçok ülke gibi giderek artan su stresi ile karşı karşıya olduğunu belirterek, iklim değişikliği, şehirleşme ve ekonomik faaliyet artışı gibi faktörlerin bu durumu daha da ağırlaştırdığına dikkati çekti.

Türkiye'nin su yönetimine ilişkin görüşlerini paylaşan Kouame, "Türkiye, Kovid-19 pandemisi sonrasında daha iyi bir yeniden inşa süreci için döngüselliğin artırılması, suyun daha iyi korunması ve su verimliliğinin artırılması gibi ilkelere dayalı olarak, farklı kullanıcılar ve sektörler arasında kıt su kaynaklarının daha sürdürülebilir bir şekilde yönetiminin iyileştirilmesine öncelik vermektedir." ifadesini kullandı.

Dünya Bankası Sürdürülebilir Kalkınma Bölge Direktörü Steven Schonberger de "Banka, Türkiye'yi, bu gibi etkinlikler yoluyla su güvenliği sonuçlarını iyileştirmek için sadece ulusal ölçekte değil aynı zamanda küresel düzeyde su sektöründeki kanıta dayalı bilgi ve diyaloga önemli ölçüde katkıda bulunabilecek bir lider olarak görmektedir." değerlendirmesinde bulundu.