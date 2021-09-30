30 Eylül 2021 Süper loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sonuç sorgulama ekranı! Süper loto ne kadar devretti?

30 EYLÜL SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Süper Loto çekiliş sonuçları bugün (30 Eylül 2021 Perşembe) saat 21:30'da açıklanacak. Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandığında şanslı numaralara haberimizde yer verilecektir.

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI NASIL İZLENİR?

Bu akşamki Süper Loto çekilişini canlı izlemek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz.

30 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİNİ CANLI İZLE!

SÜPER LOTO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

28 Eylül 2021 Süper Loto Sonuçlarına göre büyük ikramiye devretti. Milli Piyango İdaresinin resmi sitesinde büyük ikramiyenin 31.451.262,79 TL olduğu belirtildi.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

• Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

• Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

• İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

• Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

• Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ TAKVİMİ!