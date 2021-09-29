Son dakika: Sağlık Bakanlığı 29 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 442 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.



"BAŞARININ ŞARTI UYUM VE AŞI"

Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayısında 20.000'in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000'e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır!" ifadelerini kullandı.