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    • 29.09.2021 20:01
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 29 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu

    Sağlık Bakanlığı 29 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı rakamlarını içeren son tabloyu duyurdu. Son 24 saatte 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 29 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı rakamlarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 442 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.


    "BAŞARININ ŞARTI UYUM VE AŞI"
    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayısında 20.000'in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000'e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır!"     ifadelerini kullandı.

    28 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    27 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

    26 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        25 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            22 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            21 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
                Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
                Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 29 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu duyurdu
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