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    • 29.09.2021 14:38
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    • 29.09.2021 14:38
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    Amerika (ABD) 2022-2023 Green Card başvuru tarihi, şartları ve bilgileri! Green Card başvuru ekranı ve linki

    2022 senesi yaklaşıyor. Yeni senenin yaklaşması ile eş güdümlü vatandaşlar, Green Card müracaat tarihlerini, müracaat şartlarını incelemeye başladı. Green Card İngilizce bir kelimedir. Türkçe karşılığı Yeşil Kart olan bu belge, Amerikan Hükümeti'nin 1990 senesinden beri göçmenlik vizesi DV Lottery adı altında her sene bir defa yaptığı bir çekiliş ile, ABD vatandaşı olmayan yabancılara, eşlerine ve onların 21 yaş altı çocuklarına hayat boyu ABD'de yaşama, yerleşme ve çalışma hakkı gerçekleştiren bir belgedir. Green Card amacıyla yaş sınırlaması vs. yoktur. Evli, bekar, öğrenci, çalışan, lise mezunu, üniversite mezunu durumunuz ne olursa olsun Green Card'a müracaat yapabilirsiniz.

    Amerika ABD 2023 Green Card başvuru tarihi, şartları ve bilgileri!

    ABD'ye gitmek isteyen, Amerika 'da yaşam sürdürmek ve çalışmak isteyen vatandaşlar amacıyla her sene Green Card müracaatı alınıyor. Kura ile Amerika'ya gidecek vatandaşlar belirleme ediliyor ve bu vatandaşlar Amerika 'ya gitmeye hak kazanıyor. Peki Green Card nedir? Başvurusu ücretli mi? Şartlar nelerdir? Green Card müracaatınızı yaptınız ve sonucunu merak ediyorsunuz. Öncelik ile Green Card müracaat neticeleri Green Card müracaatını yaptığınız internet sitesinde açıklanıyor. Geçen sene 8 Mayıs tarihinde sonuçlar açıklanmıştı.

    GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI TARİHLERİ VE SAYFASI

    Green Card başvuru tarihi 6 Ekim olarak belirtildi. ABD'ye gitmek isteyen adaylar, https://dvprogram.state.gov adresi üzerinden Green Card başvurusunu yapabilecekler.

    GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

    Green Card başvuru şartları şu şekildedir:

    Türkiye' de doğmuş olmanız gerekmektedir. Gerekli görülen mesleki tecrübeye sahip olmanız ya da en az lise mezunu olmanız gerekir.
    Green Card çekilişine resmi site üzerinden bireysel başvuru yapmak ücretsizdir. Sizden para talep edilmesi durumunda buna inanmayın.

    Her başvuru sahibi, DV programının gerekliliği olan eğitim ve/veya meslek koşullarını aşağıdaki şekilde yerine getirmelidir:

    En az lise veya dengi bir eğitim görmüş olmak, ki bu koşul 12 yıllık resmi ilk, orta ve lise eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlanmış olmasını gerektirir; VEYA Son 5 (beş) yıl içinde en az (2) iki yıllık bir eğitim, deneyim veya uzmanlık gerektiren bir işte 2 (iki) yıllık bir iş deneyimine sahip olmak. Dışişleri Bakanlığı iş deneyiminin yeterliğini belirlemek için Birleşik Devletler Çalışma Bakanlığı'nın O*Net Online (https://www.onetonline.org) veri tabanını kullanacaktır.

        GREEN CARD'DA HATAYA YER YOK!

        İngilizce olan başvuru sisteminde yapacağınız en ufak bir hata diskalifiye olmanıza sebep olacaktır. Formların yanlış doldurulması sebebi ile her yıl Türkiye'den yapılan başvuruların yaklaşık %20 kadarı kabul edilmektedir. Form doldurma sırasında yapılan hatalar sebebi ile de bu sayının %30'u green card çekilişinde çıksa bile evrak tesliminde elenmektedir.

        GREEN CARD BAŞVURU EVRAKLARI

        Green Card başvurusu yapmak için aşağıdaki evraklar gerekir:

        Taranmış Nüfus cüzdanı fotokopisi
        Dijital olarak çekilmiş ve kaydedilmiş biyometrik fotoğraf - Taranmış olmamalıdır (50X50 mm boyutlarında, güncel, arka fon beyaz, gözlüksüz)
        Evliyseniz eşinizin ve varsa 21 yaşından küçük tüm çocuklarınızın dijital olarak çekilmiş ve kaydedilmiş biyometrik fotoğrafı - Taranmış olmamalıdır (50X50 mm boyutlarında, güncel, arka fon beyaz)
        Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Anne ,baba ve çocukların bilgilerini içermelidir.)
        İkametgah Belgesi
        Mezuniyet Belgesi

        GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

        Green Card başvurunuzu yaptınız ve sonucunu merak ediyorsunuz. Öncelikle green card başvuru sonuçları green card başvurusunu yaptığınız web sitesinde açıklanıyor ve genelde her yıl yaz dönemine doğru (Mayıs-Haziran gibi ) açıklanıyor. https://www.dvlottery.state.gov/ Web sitesinden başvuru sonucunu görebilirsiniz.

        GREEN CARD NEDİR?

        Green Card İngilizce bir kelimedir. Türkçe karşılığı Yeşil Kart olan bu belge, Amerikan Hükümeti'nin 1990 yılınından beri göçmenlik vizesi DV Lottery adı altında her yıl bir defa yaptığı bir çekiliş ile, ABD vatandaşı olmayan yabancılara, eşlerine ve onların 21 yaş altı çocuklarına ömür boyu ABD'de yaşama, yerleşme ve çalışma hakkı sağlayan bir belgedir.
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        Haberler Güncel Amerika (ABD) 2022-2023 Green Card başvuru tarihi, şartları ve bilgileri! Green Card başvuru ekranı ve linki
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