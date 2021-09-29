Amerika (ABD) 2022-2023 Green Card başvuru tarihi, şartları ve bilgileri! Green Card başvuru ekranı ve linki

ABD'ye gitmek isteyen, Amerika 'da yaşam sürdürmek ve çalışmak isteyen vatandaşlar amacıyla her sene Green Card müracaatı alınıyor. Kura ile Amerika'ya gidecek vatandaşlar belirleme ediliyor ve bu vatandaşlar Amerika 'ya gitmeye hak kazanıyor. Peki Green Card nedir? Başvurusu ücretli mi? Şartlar nelerdir? Green Card müracaatınızı yaptınız ve sonucunu merak ediyorsunuz. Öncelik ile Green Card müracaat neticeleri Green Card müracaatını yaptığınız internet sitesinde açıklanıyor. Geçen sene 8 Mayıs tarihinde sonuçlar açıklanmıştı.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI TARİHLERİ VE SAYFASI
Green Card başvuru tarihi 6 Ekim olarak belirtildi. ABD'ye gitmek isteyen adaylar, https://dvprogram.state.gov adresi üzerinden Green Card başvurusunu yapabilecekler.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
Green Card başvuru şartları şu şekildedir:
Türkiye' de doğmuş olmanız gerekmektedir. Gerekli görülen mesleki tecrübeye sahip olmanız ya da en az lise mezunu olmanız gerekir.
Green Card çekilişine resmi site üzerinden bireysel başvuru yapmak ücretsizdir. Sizden para talep edilmesi durumunda buna inanmayın.
Her başvuru sahibi, DV programının gerekliliği olan eğitim ve/veya meslek koşullarını aşağıdaki şekilde yerine getirmelidir:
En az lise veya dengi bir eğitim görmüş olmak, ki bu koşul 12 yıllık resmi ilk, orta ve lise eğitiminin başarılı bir şekilde tamamlanmış olmasını gerektirir; VEYA Son 5 (beş) yıl içinde en az (2) iki yıllık bir eğitim, deneyim veya uzmanlık gerektiren bir işte 2 (iki) yıllık bir iş deneyimine sahip olmak. Dışişleri Bakanlığı iş deneyiminin yeterliğini belirlemek için Birleşik Devletler Çalışma Bakanlığı'nın O*Net Online (https://www.onetonline.org) veri tabanını kullanacaktır.