SON DAKİKA! Hamas lideri Haniye'den A Haber canlı yayınında önemli mesajlar

Biz ABD'nin İsrail'e yönelik siyasetinde bir şey değişeceğine inanmıyoruz. Çünkü yüksek bir takım çıkarlar var İsrail'den beklenen ve İsrail'in de ABD'den beklediği. Onlar birbirine bağlılar.

İSRAİL BAŞBAKANININ FİLİSTİN DEMEMESİ

Onlar Filistin halkını veya Filistin davasını reddediyorlar. Eskiden beri gelen bir siyaset bu. Onlar toprağı olmayan bir halk. Şu an İsrailli yerleşimcilerin mübarek Kudüs'te yaptıklarını Gazze'ye uygulanan ablukayı gasp edilen toprakları yerleşim yerlerini ve Filistinlilere baskıları onların kendi vatanlarından kovulmaya çalışması bu aslında İsrail'in Filistinlilere yönelik bir göstergesi. Onlar bunu doğal bir siyaset olarak uygulamaya devam edecekler. Filistin'i hesaba katmadan diğer ülkelerle anlaşmalar yapmaya devam edecekler. Yok sayılan bir Filistin halkı var. ABD'nin ve BM'nin bu konudaki tavrı da garip.