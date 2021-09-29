E-devlet üzerinden hemen yapın: Bugün son gün! Gözler oradaydı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor!

Vergi borcu yapılandırması, Gelirler İdaresi Başkanlığı'nın 'ivd.gib.gov.tr' adresi üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilebiliyor. Online yapılan başvuru sonucunda çıkan bu ekranda e-Devlet ile giriş seçeneği bulunuyor. Ekrana tıkladıktan sonra e-Devlet bilgilerinizle giriş yapın. Sitedeki talimatlarla ilerleyerek başvurunuzu gerçekleştirin. Vergi dairesine 'turkiye.gov.tr'den de erişilebiliyor. Ya da vergi dairelerine giderek şahsen başvuru yapılabiliyor. Ödemeleri de kredi kartıyla veya havale ile yapmak mümkün.
BORÇ YAPILANDIRMALARINDA SON GÜN 30 EYLÜL
Yapılandırma başvurusu yapılabilecek borçlar şöyle:
Maliye'ye olan vergi borçları, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan vergi borçları ile cezalar,
Sosyal Güvenlik Kurumu'nca takip edilen sigorta primleri, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, inşaatlarda eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
Çeşitli kanunlara dayalı uygulanan damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri,
Motorlu taşıt vergileri,
Trafik cezaları,
Seçim, nüfus, askerlik para cezaları,
Otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları,
Gümrük Bakanlığı'nca takip edilen gümrük vergileri ve para cezaları,
İl özel idarelerinin, asli ve fer'i amme alacakları,
Belediyelerin vergi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi alacakları,
Belediyelere olan su ve katı atık ücreti borçları.