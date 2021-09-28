Başkan Erdoğan'dan Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne video mesaj: Gelir farklılıkları aşıya erişimde engel teşkil etmemeli

Başkan Erdoğan, Küresel Kovid-19 Zirvesi'ne bir video mesaj gönderdi.



Erdoğan, "Dezavantajlı kitlelerin aşı, tanı, tedavi ve kişisel koruma araçlarına erişiminin desteklenmesi hem evrensel sağlık hakkıdır hem ahlaki açıdan zaruridir." dedi.



Başkan Erdoğan, "Salgından çıkarılan dersler ışığında çok taraflı sistemi küresel sağlık tehditlerine karşı sağlam ve hazırlıklı hale getirmek gelecek nesillere borcumuzdur" şeklinde konuştu.







Erdoğan, "Yeni bir küresel salgın ihtimal değil, sadece zaman meselesidir. Bu nedenle tespit edilen noksanlıkların giderilmesi bir seçenek değil siyasi sorumluluktur" ifadelerini kullandı.



Başkan Erdoğan, "Türkiye, Kovid-19'dan sonra her bakımdan daha güçlü bir dünya için sergilenecek gayret kulvarında yerini almaya hazırdır." dedi.

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