SON DAKİKA: Koronavirüs önlemlerinde yeni dönem! HES kodu yerine aşı kartı

Koronavirüs pandemisinde kış planı devreye girdi. Yabancı Aşı konusunda endişeleri olanlar için 'yerli aşı kampanyası' başlatılacak. Aşının, üçüncü faz çalışmaları 30 merkezde tamamlandı. Kasım veya aralıkta kullanıma girmesi planlanan Turkovac'ın Sinovac'dan daha etkin olduğu saptandı.

Edinilen bilgiye göre hükümet, pandemiyle ilgili çalışmalarını birkaç başlıkta yürütürken; üniversitelerin açılmasıyla vaka sayısında yaşanabilecek olası artış izlemeye alındı.

Turkovac üretimi konusunda çalışmalar hızlandı, aşı ile ilgili endişesi olanlar için 'yerli aşı kampanyası' masada...