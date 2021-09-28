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    • 28.09.2021 08:56
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    Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde hemzemin geçitte faciadan dönüldü

    Son dakika haberi... Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde yük treni ekmek servisi yapan kamyonete çarptığı kazada faciadan dönülürken, olayda yaralanan kamyonetin sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından yapılan incelemeler sonrası yük treni yoluna devam ederken, ekmek arabasındaki ekmekler ise olay yerine gelen bir başka araca yüklendikten sonra kazaya karılan kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

    Hemzemin geçitte faciadan dönüldü

    Kaza, sabah erken saatlerde eski Sandıklı-Afyonkarahisar karayolu üzerindeki kontrolsüz hemzemin geçitte meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli'den-Afyonkarahisar'a yük taşıyan makinist Yasin A., yönetiminde ki yük treni kontrolsüz hemzemin geçitten geçmeye çalışan Ahmet Başpınar idaresindeki ekmek servisi yapan 03 L 4775 plakalı kamyonete çarptı.



    Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyonet yoldan çıkarak durabildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Ahmet Başpınar olay yerine gelen ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



    Kazanın ardından yapılan incelemeler sonrası yük treni yoluna devam ederken, ekmek arabasındaki ekmekler ise olay yerine gelen bir başka araca yüklendikten sonra kazaya karılan kamyonet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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