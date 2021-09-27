Google’dan 23. Yaş Günü’ne özel Doodle! Google ne zaman, kim tarafından kuruldu? Google ne demek, açılımı nedir?

Google 23 yaşında! Dev arama motoru Google, önemli günlerde hazırladığı Doodle görselleri ritüelini bu kez kendisi için kullandı. "Google'ın 23. Yaş Günü" başlığıyla kullanıcılara bilgi veren Google, bugün 23. yaşını kutluyor. Peki, Google ne zaman kuruldu? Google'ın kurucuları kimler? İşte Google'ın tarihçesi...
GOOGLE NE ZAMAN, KİM TARAFINDAN KURULDU?
Google'ın kuruluş süreci 1996 Ocak ayında Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri olan Larry Page ve Sergey Brin'in araştırma projesiyle başladı.
Google siteler arası ilişkilerin analizi konusunda çok daha elverişli iki sistem kuramı ortaya koydu. Bu yeni teknolojiye PageRank adı veridi. Küçük bir arama motoru olan ve Robin Li tarafından IDD Bilişim Hizmetleri adına geliştirilen "RankDex", zaten 1996'dan beri site puanlaması ve sayfa sıralaması için benzer bir strateji kullanmaktaydı. RankDex, patentliydi ve Li'nin Çin'de kurulmuş olduğu Baidu adını taşıyan arama motoru bu sistemle çalışıyordu.