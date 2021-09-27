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    Google'dan 23. Yaş Günü'ne özel Doodle! Google ne zaman, kim tarafından kuruldu? Google ne demek, açılımı nedir?

    Google 23. yaşına özel Doodle hazırladı. Bugün herkesin evinde bulunan Google, ilk olarak BackRub adı ile ortaya çıkmıştı. Özedl günler için Doodle hazırlayarak anasayfasına taşıyan dev arama motoru Google, bu kez kendi için özel görsel hazırladı. 23. yaş gününe özel hazırlanan Doodle, kullanıcıların beğenisine sunuldu. Peki her evde bulunan dev arama motoru Google ne zaman kuruldu? Google'ın kurucularu kimler? İşte Google'ın tarihçesi!

    takvim.com.tr
    Google’dan 23. Yaş Günü’ne özel Doodle! Google ne zaman, kim tarafından kuruldu? Google ne demek, açılımı nedir?

    Google 23 yaşında! Dev arama motoru Google, önemli günlerde hazırladığı Doodle görselleri ritüelini bu kez kendisi için kullandı. "Google'ın 23. Yaş Günü" başlığıyla kullanıcılara bilgi veren Google, bugün 23. yaşını kutluyor. Peki, Google ne zaman kuruldu? Google'ın kurucuları kimler? İşte Google'ın tarihçesi...

    GOOGLE NE ZAMAN, KİM TARAFINDAN KURULDU?

    Google'ın kuruluş süreci 1996 Ocak ayında Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileri olan Larry Page ve Sergey Brin'in araştırma projesiyle başladı.

    Google siteler arası ilişkilerin analizi konusunda çok daha elverişli iki sistem kuramı ortaya koydu. Bu yeni teknolojiye PageRank adı veridi. Küçük bir arama motoru olan ve Robin Li tarafından IDD Bilişim Hizmetleri adına geliştirilen "RankDex", zaten 1996'dan beri site puanlaması ve sayfa sıralaması için benzer bir strateji kullanmaktaydı. RankDex, patentliydi ve Li'nin Çin'de kurulmuş olduğu Baidu adını taşıyan arama motoru bu sistemle çalışıyordu.

        Page ve Brin yeni oluşturdukları arama motoruna ilk olarak "BackRub" ismini koymuştu, çünkü siteler için geri bağlantıların kontrol edilmesinin önemini tahmin edebiliyorlardı. Ancak daha sonra, "googol" sözcüğü üzerinde değişikliğe gidilerek Google olarak adlandırıldı. Bu ismin seçilmesinin nedeni, insanlara büyük bir bilgi kaynağı sunuyor olmalarıydı. Googol, on üzeri yüz rakamını ifade ediyordu. Başlangıçta Google; Stanford Üniversitesi'nin alt-alan adı olarak google.stanford.edu alan adını kullandı. Bugün kullanılan alan adı 15 Eylül 1997'de etkinleştirdi ve 4 Eylül 1998'de Google şirketi resmen kuruldu.

        Şirket merkezi arkadaşları Susan Wojcicki'nin Menlo Park, Kaliforniya'da bulunan garajı olarak belirlendi. Stanford Üniversitesi'nde doktora yapan bir öğrenci olan Craig Silverstein, ilk çalışan olarak işe alındı. 4 Eylül'de kurulan Google arama motoru, 27 Eylül 2005 tarihinde rekor bir indeks sayısına ulaştı. Bu nedenle her 27 Eylül Google'ın doğum günü olarak kutlanıyor.
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        Haberler Güncel Google'dan 23. Yaş Günü'ne özel Doodle! Google ne zaman, kim tarafından kuruldu? Google ne demek, açılımı nedir?
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