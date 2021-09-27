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    • 27.09.2021 16:19
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    BSH Ev Aletleri kimin? BSH Ev Aletleri sahibi kim? Soruşturma başlatılan BSH hangi ülkenin, markaları neler?

    Rekabet Kurulu 6 dev şirkete soruşturma açtığı haberi gündeme bomba gibi düştü ve BSH Ev Aletleri kimin? BSH Ev Aletleri sahibi kim? Araştırmaları da başladı. Rekabet Kurulu’nun Arçelik, BSH Ev Aletleri, Gürses Kurumsal Tedarik, LG, Samsung ve SVS Dayanıklı Tüketim Malları hakkında soruşturma açılmasını karar vermesinin ardından vatandaşlar BSH Ev Aletleri ile ilgili tüm bilgileri merak eder oldu. BSH hangi ülkenin, markaları neler? Sorgulamasının merak edilen yanıtları haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    BSH Ev Aletleri kimin?

    BSH Ev Aletleri kimin? BSH Ev Aletleri sahibi kim? Soruşturma başlatılan BSH hangi ülkenin, markaları neler? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Gelen son dakika habere göre; Rekabet Kurulu'nun Arçelik, BSH Ev Aletleri, Gürses Kurumsal Tedarik, LG, Samsung ve SVS Dayanıklı Tüketim Malları hakkında soruşturma kararı aldı ve vatandaşlar da BSH Ev Aletleri ile ilgili bilgileri merak eder oldu. İşte detaylar…

    REKABET KURULU'NUN DAVA AÇTIĞI ŞİRKETLER ARASINDA BSH EV ALETLERİ DE YER ALIYOR!

    Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Arçelik Pazarlama AŞ, BSH Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Samsung Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti. ve LG Electronics Ticaret AŞ ile bu teşebbüslerin distribütörlerinin, yetkili satıcılara internet satış yasağı getirmek veya yeniden satış fiyatı tespitinde bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

    Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak kanunun ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak söz konusu teşebbüslerin yanı sıra Gürses Kurumsal Tedarik ve Elektronik Tic. Paz. AŞ ile SVS Dayanıklı Tüketim Malları Paz. ve Tic. Ltd. Şti. hakkında da soruşturma açılmasına karar verdi.

    Rekabet Kurulu tarafından alınan soruşturma kararlarının, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin kanunu ihlal ettikleri, kanun kapsamında ceza yaptırımıyla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanmaması gerekiyor.

        BSH EV ALETLERİ SAHİBİ KİM?

        1967 yılında Robert Bosch GmbH (Stuttgart) ve Siemens AG (Münih) ortak girişimi olarak kurulan BSH, Ocak 2015'ten beri %100 oranında Bosch Grup altındadır. Elli yıllık tarihimiz süresince büyüyerek bir Alman ihracat şirketinden dünyanın lider ev aletleri üreticilerinden birine dönüştük. Dünyanın her yerinden yaklaşık 60.000 çalışanımızla, 2020 yılında 13,9 milyar euro civarında ciroya ulaştık. Modern ev aletleri ürün grubumuzdaki bütün ürünleri dünya üzerindeki 39 fabrikamızda üretiyoruz. Ürün portföyümüz ocak, fırın, davlumbaz, bulaşık makinesi, çamaşır ve kurutma makinesi, buzdolabı ve dondurucu gibi ürünlerden elektrik süpürgesi, kahve makinesi ya da mutfak robotu gibi küçük ev aletlerine kadar uzanıyor.

        BSH Bünyesindeki Markaları:
        Ana Markalar:
        Bosch
        Siemens
        Gaggenau
        Neff
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        Haberler Güncel BSH Ev Aletleri kimin? BSH Ev Aletleri sahibi kim? Soruşturma başlatılan BSH hangi ülkenin, markaları neler?
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