Rekabet Kurulu 6 şirket hakkında önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada 6 şirketin hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdığı ifade edildi. Bu şirketler arasında yer alan LG'nin sahibi ve hangi ülkenin markası olduğu bilgileri merak ediliyor. Peki, LG kimin, sahibi kim? LG hangi ülke markası ve nerede üretiliyor? LG nereni markası/malı? İşte bilgiler

LG KİMİN, SAHİBİ KİM?

LG Grup Güney Koreli elektronik, cep telefonu ve petrokimyanın da dahil olduğu birçok alanda faaliyet gösteren şirketler topluluğu. LG, Koo ailesi tarafından yönetilen bir aile şirketidir.

İşte şirket hakkında bilgiler;