Rekabet Kurulu 6 şirket hakkında önemli bir son dakika açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada 6 şirketin hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdığı ifade edildi. Bu şirketler arasında yer alan LG'nin sahibi ve hangi ülkenin markası olduğu bilgileri merak ediliyor. Peki, LG kimin, sahibi kim? LG hangi ülke markası ve nerede üretiliyor? LG nereni markası/malı? İşte bilgiler
LG KİMİN, SAHİBİ KİM?
LG Grup Güney Koreli elektronik, cep telefonu ve petrokimyanın da dahil olduğu birçok alanda faaliyet gösteren şirketler topluluğu. LG, Koo ailesi tarafından yönetilen bir aile şirketidir.
İşte şirket hakkında bilgiler;
Şirket, 1995'e kadar "Lucky - Goldstar"'ın bir kısaltması olarak LG ismini kullanmıştır. İsmini değiştirmeden önce Goldstar markası altında birçok elektronik ürün satışı yaparken, Lucky markası genellikle Kore dışında satılmayan diğer ev ürünlerinde kullanılmaktaydı. Lucky, özellikle ev temizliği ürünleri ve çamaşır temizliği ürünleri ile Güney Kore'nin ünlü markalarından biriydi.
LG Electronics, dünyanın dört bir yanında seksen bir tanesi yan kuruluş olmak üzere yüz on'u aşkın iş biriminde seksen iki bin kişiye iş imkânı sağlamaktadır. 2007 yılında $ 44 milyar'lık satış rakamına ulaşan LG, dört iş biriminden oluşmaktadır. Bunlar, Mobil iletişim, dijital aletler, dijital görüntü cihazları ve dijital medya. LG dünyanın önde gelen CDMA/GSM ahizesi, klima, önden- yüklemeli çamaşır makinesi, optik sürücüler, DVD oynatıcı, düz ekran tv ve ev sinema sistemleri üreticisidir.
LG'nin Nortel firması ile iş ortaklığı ve bu iş ortaklığından doğan LG-Nortel Network adlı bir şirketi vardır. 2001'den beri Philips firması ile iki iş ortaklığı vardır ve bu ortaklıktan LG Philips Display ve LG Philips LCD adlı iki şirketi bulunmaktadır.
LG'nin ayrıca Hitachi firması ile CD ve DVD sürücü üretimine dayalı bir iş ortaklığı bulunmaktadır. (Hitachi-LG Data Storage14 Temmuz 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.)
Türkiye'de ise Arçelik ile klima üretim ortaklığı bulunmaktadır (Arçelik-LG Klima A.Ş.)