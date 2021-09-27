FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması soruşturmasında itirafçı olan 27 şüpheli 1413 kişiyi teşhis etti





1413 KİŞİYİ TEŞHİS ETTİLER

Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan şüphelilerden 27'si, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu ve örgütle bağlantısını bildikleri 1413 kişiyi teşhis etti.

Gözaltına alınan tüm şüphelilerden biri tutuklanırken geri kalanı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin teşhis ettiği aralarında kamu kurumlarında çalışan 220 kişi hakkında herhangi bir soruşturma olmadığı, teşhis edilen diğer 1193 kişinin ise daha önce terör soruşturması geçirdiği belirtildi.