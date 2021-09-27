Başkan Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev arasında "Şehitleri Anma Günü" görüşmesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le, "Şehitleri Anma Günü" dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ZAFER İÇİN TEBRİK

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan görüşmede, Karabağ savaşında şehit düşen askerler için Aliyev'e bir kez daha taziye dileklerini iletti ve elde edilen zafer dolayısıyla da tebriklerini ifade etti.

Görüşmede Erdoğan'a teşekkür eden Aliyev, Erdoğan'ın savaş döneminde Azerbaycan'a gösterdiği siyasi ve manevi destekten övgüyle bahsetti.

Erdoğan ve Aliyev, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her yönde gelişmeye ve güçlenmeye devam edeceğine duydukları güveni dile getirdi.

"QARABAĞ AZəRBAYCANDIR"

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Karabağ'ı ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarını özgürlüğüne kavuşturan şanlı mücadelenin yıl dönümü Anım Günü'nde tüm şehitlerimizi rahmetle yâd ediyorum. Qarabağ Azərbaycandır" ifadelerine yer verdi.