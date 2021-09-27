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    • 27.09.2021 18:15
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    Ciğer kavurması nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli ciğer kavurması tarifi! İşte malzemeler, püf noktalar…

    Evinde bugün ne yemek yapacağını düşünenler ciğer kavurması nasıl yapılır? Sorusunun yanıtını merakla araştırır oldu. Yemek yarışmaları ve programlarında yapılan lezzetler izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor ve merakla yapılışına dair bilgiler araştırma konusu oluyor. Besleyiciliği ile önde gelen kırmızı et yemeklerinden biri olan pratik ve lezzetli ciğer kavurması tarifi haberimizde yer alıyor. İşte ciğer kavurması için malzemeler, püf noktalar…

    takvim.com.tr
    Ciğer kavurması nasıl yapılır?

    Ciğer kavurması nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli ciğer kavurması tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İzleyiciler sevdiklerine yapıp sunmak için televizyondaki yemek yarışmalarını ve programlarını yakından takip ediyor. Peki büyükten küçüğe herkesin severek yediği ciğer kavurması için malzemeler neler, püf noktası var mı?

    PRATİK VE LEZZETLİ CİĞER KAVURMASI TARİFİ!

    Malzemeler
    500 gram kuzu ciğeri
    2 adet kuru soğan (iri iri doğranmış)
    2 adet yeşil biber

    1 adet kırmızı biber
    Yarım çay bardağı sıvı yağ
    2 avuç maydanoz
    Kimyon
    Karabiber
    Pul biber
    Tuz

        Yapılışı:

        Ciğerin dışındaki ince zarı çıkarabilirseniz bıçakla sıyırıp soyun.
        Çıkaramazsanız doğrarken gözünüze çarpanları soyabilirsiniz. Fazla hırpalamayın.
        Sudan nazikçe geçirip doğrama tahtasına alın.
        Küçük küpler halinde doğrayıp tavanıza alın, üzerine bir su bardağı soğuk su koyup suyunu çekene kadar arada karıştırarak, yarı kapalı şekilde kapağını kapatın.
        Suyunu tamamen çektiğinde, yağını ve sebzeleri ekleyin ve beraber kavurun.
        Pişmeye yakın baharatlarını ilave edin.
        Tamamen kavrulduğunda maydanozları ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.
        Sıcak servis yapın.
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        Haberler Güncel Ciğer kavurması nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli ciğer kavurması tarifi! İşte malzemeler, püf noktalar…
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