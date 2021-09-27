Ciğer kavurması nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli ciğer kavurması tarifi! İşte malzemeler, püf noktalar…

Ciğer kavurması nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli ciğer kavurması tarifi sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. İzleyiciler sevdiklerine yapıp sunmak için televizyondaki yemek yarışmalarını ve programlarını yakından takip ediyor. Peki büyükten küçüğe herkesin severek yediği ciğer kavurması için malzemeler neler, püf noktası var mı?
PRATİK VE LEZZETLİ CİĞER KAVURMASI TARİFİ!
Malzemeler
500 gram kuzu ciğeri
2 adet kuru soğan (iri iri doğranmış)
2 adet yeşil biber
1 adet kırmızı biber
Yarım çay bardağı sıvı yağ
2 avuç maydanoz
Kimyon
Karabiber
Pul biber
Tuz