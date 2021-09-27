Yüz binlerce öğrenci İOKBS bursluluk sınav sonuçların açıklanacağı saate odaklandı. 5 Eylül tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı son dakika açıklamasına çevrildi. Sonuçlar ise adaylara meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Peki, bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 2021 İOKBS PYBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte bilinmesi gerekenler

İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan sınav takvimine göre, İOKBS bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül Salı günü açıklanacak. Açıklamada hangi saatte açıklanacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

İşte sınava dair tüm detaylar;