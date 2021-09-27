Yüz binlerce öğrenci İOKBS bursluluk sınav sonuçların açıklanacağı saate odaklandı. 5 Eylül tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sınavın sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı son dakika açıklamasına çevrildi. Sonuçlar ise adaylara meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek. Peki, bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? 2021 İOKBS PYBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte bilinmesi gerekenler
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulan sınav takvimine göre, İOKBS bursluluk sınavının sonuçları 28 Eylül Salı günü açıklanacak. Açıklamada hangi saatte açıklanacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.
İşte sınava dair tüm detaylar;
BURSLAR NE ZAMAN YATIRILACAK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
İOKBS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.