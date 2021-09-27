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    • 27.09.2021 21:09
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    Bitlis'te terör örgütü PKK'ya operasyon: Çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

    Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı, Eren-11 Operasyonları kapsamında 10 kilo fabrikasyon patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı, 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 adet savunma tipi el bombası, 6 adet el bombası fünyesi ve 1 adet sis kutusunun ele geçirildiğini açıkladı.

    Kalleşlere ’Eren-11’ darbesi!

    Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar başarıyla devam ediyor.

    İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te Eren-11 Operasyonları kapsamında 10 kilo fabrikasyon patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı, 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 adet savunma tipi el bombası, 6 adet el bombası fünyesi ve 1 adet sis kutusunun ele geçirildiğini açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren-11 Operasyonları kapsamında; Bitlis Mutki ilçesi kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette; 10 kg fabrikasyon patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı (7,5 libre), 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 adet savunma tipi el bombası, 6 adet el bombası fünyesi ve 1 adet sis kutusu ele geçirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Bitlis'te terör örgütü PKK'ya operasyon: Çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi
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