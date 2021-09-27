Bitlis'te terör örgütü PKK'ya operasyon: Çok sayıda patlayıcı ve mühimmat ele geçirildi

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar başarıyla devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı, Bitlis'te Eren-11 Operasyonları kapsamında 10 kilo fabrikasyon patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı, 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 adet savunma tipi el bombası, 6 adet el bombası fünyesi ve 1 adet sis kutusunun ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Eren-11 Operasyonları kapsamında; Bitlis Mutki ilçesi kırsalında, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nca icra edilen operasyonda toprağa gömülü vaziyette; 10 kg fabrikasyon patlayıcı, 3 kalıp C-4 patlayıcı (7,5 libre), 2 kalıp TNT patlayıcı, 22 adet savunma tipi el bombası, 6 adet el bombası fünyesi ve 1 adet sis kutusu ele geçirilmiştir. Terörle Mücadele Operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir" ifadelerine yer verildi.