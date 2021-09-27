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    • 27.09.2021 19:39
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    Kısıtlamalar geri gelecek mi? Ekim ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasağı geri mi geldi?

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bir araya geldi. Başkan Erdoğan toplantının hemen sonrasında ulusa seslendi. Vatandaşlar kısıtlamaların geri gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Peki, kısıtlamalar geri gelecek mi? Ekim ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasağı geri mi geldi? İşte son gelişmeler

    Kısıtlamalar geri gelecek mi?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının geri gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, kısıtlamalar geri gelecek mi? Ekim ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasağı geri mi geldi? İşte haberin detayları

    KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?

    Kısıtlamaların geri geleceğine dair bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir gelişme yaşanırsa son dakika gelişmesi olarak takvim.com.tr'de yer alacak.

    İşte Kabine'nin gündeminde yer alan konular;

    KABİNE'NİN GÜNDEMİ

    Toplantı gündeminde ise 5 zincir marketteki fahiş fiyatlar, koronavirüste yeni tedbirler, yargı reformu ve ABD ziyareti yer aldı.

    BAŞKAN ERDOĞAN MARKETLERLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor" demişti.

    Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde marketlerdeki fahiş fiyat artışı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek, milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız."

        MARKET ÜRÜN FİYATLARI NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Rekabet Kurulu, zincir marketler ile tedarikçilerinin 27 Ekim'de sözlü savunma vereceğini duyurdu.

        ZİNCİR MARKETLERDEKİ ÜRÜN FİYATLARININ DENETİMİ İÇİN TİCARET MÜFETTİŞLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

        Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son dönemde temel gıda ve ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışları olduğuna ilişkin vatandaşlar tarafından Bakanlığa iletilen başvuru ve şikayetler dikkate alınarak, ticaret il müdürlüklerince 81 ilde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığına ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği'ne aykırılıkların olup olmadığına ilişkin denetimlerin sürdürüldüğü belirtildi.

        Bununla birlikte tüm ülke sathında faaliyet gösteren ve en yaygın şube ağına sahip olan 5 büyük zincir markette yumurtadan süte, makarnadan pirince, sebze ve meyveden temizlik malzemelerine kadar geniş bir yelpazedeki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Bakan Muş'un talimatıyla ticaret müfettişleri görevlendirildiği kaydedildi.

        Açıklamada, "Bakanlık olarak, serbest rekabete ve piyasa koşullarına aykırı hareket ederek tüketicilerin mağduriyetine neden olanlarla mücadelemizi sürdürmekte ve bu konuda yasal çerçevede her türlü tedbiri almakta kararlıyız." ifadesi kullanıldı.

        TİCARET BAKANLIĞININ MARKETLERE FAHİŞ FİYAT DENETİMİ HIZ KESMİYOR

        Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un talimatıyla, son günlerde kamuoyuna yansıyan fiyat artış iddialarının incelenmesi için Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı yönetici ve personelinden oluşan özel inceleme ekipleri oluşturuldu.

        Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Soner Kaya başkanlığındaki ekip, Ankara Çankaya'daki bir zincir markete yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, yumurta, un, sıvı yağ, peynir, makarna, sebze ve meyve gibi temel gıda ürünleri ile temizlik maddelerinin fiyatlarını inceledi. Denetimlerde, ürünün etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığına, etiket ve künye bilgileri ile indirimli ürünün indirimden önceki fiyatına bakıldı. Ekipler, rastgele seçtikleri ürünleri kasaya götürerek fiyat karşılaştırması yaptı.
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