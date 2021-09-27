Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının geri gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, kısıtlamalar geri gelecek mi? Ekim ayında sokağa çıkma yasağı olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu yasağı geri mi geldi? İşte haberin detayları
KISITLAMALAR GERİ GELECEK Mİ?
Kısıtlamaların geri geleceğine dair bir açıklama yapılmadı. Konu hakkında bir gelişme yaşanırsa son dakika gelişmesi olarak takvim.com.tr'de yer alacak.
İşte Kabine'nin gündeminde yer alan konular;
KABİNE'NİN GÜNDEMİ
Toplantı gündeminde ise 5 zincir marketteki fahiş fiyatlar, koronavirüste yeni tedbirler, yargı reformu ve ABD ziyareti yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN MARKETLERLE İLGİLİ NE DEMİŞTİ?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor" demişti.
Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde marketlerdeki fahiş fiyat artışı ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İnşallah enflasyonu da en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının da önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek, milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız."