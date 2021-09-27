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    Başkan Erdoğan, dün torunu Canan Aybike'nin kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı: Elindeyse, TAKVİM gazetesi vardı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, günlük gazeteleri okurken kucağına tırmanan torunu Canan Aybike'nin kedisiyle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı" notuyla yayımlanan fotoğraf çok sayıda beğendi aldı.

    Pıt Pıt Şeker çok meraklı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu'na katıldı. Ardından İstanbul'a dönerek Atatürk Havalimanı'ndaki TEKNOFEST etkinliğinde yer aldı.

    Hafta sonunu dinlenerek geçiren Başkan Erdoğan, dün sosyal medya hesabından, Selçuk Bayraktar- Sümeyye Erdoğan'dan olan torunu Canan Aybike'nin kedisiyle olan fotoğrafını paylaştı.

    Altına da "Sevgili torunum Aybike'nin kedisi Pıt Pıt Şeker... Güncel gelişmelere pek meraklı" notunu yazdı. Elindeyse TAKVİM gazetesi vardı.

    Aziz Sancar'la birlikte katıldığı TEKNOFEST etkinliği haberini okuduğu görülen Başkan'ın fotoğrafına kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum yağdı.

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