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    • 26.09.2021 19:29
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 26 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı rakamlarını içeren tabloyu paylaştı. Son 24 saatte 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 26 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı rakamlarını içeren son tabloyu paylaştı.



    Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.

    TEDBİR ÇAĞRISI: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPALIM
    Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım" ifadelerini kullandı.

    25 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        24 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        23 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

        22 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            21 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            20 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            19 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            18 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

            17 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                16 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                15 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                14 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                13 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                    9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                        8 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                        7 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

                        6 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
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                            Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı
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