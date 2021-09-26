Son dakika: Sağlık Bakanlığı 26 Eylül 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı





Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 861 kişinin testi pozitif çıktı, 228 kişi yaşamını yitirdi.



TEDBİR ÇAĞRISI: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPALIM

Günlük Covid-19 tablosunu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Maske takanların sayısı? Sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı? Tam doz aşı olanların sayısı? Salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça, yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte, kararlılıkla, üzerimize düşeni yapalım" ifadelerini kullandı.