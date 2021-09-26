5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf burs ücretleri 2021! PYBS-İOKBS bursluluğa hak kazanan öğrenciler aylık kaç TL burs alabilecek?

5 Eylül tarihinde sınava giriş yapan 5,6,7,8,9,10,11. sınıf öğrencileri, burs alabilmek amacıyla lüzumlu olan puanları merak ediyor. Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Peki, PYBS-İOKBS bursluluğa hak kazanan öğrenciler ne yapmalıdır? İşte 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf burs ücreti!
BURSLULUK ÜCRETİ NE KADAR? 2021 İOKBS BURS ÜCRETİ KAÇ PARA?
Henüz 2021 yılı için resmi bir açıklama yapılmadı. İOKBS bursu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenmektedir. İOKBS burs ücreti her ayın 15'ine kadar hesaplara ödenir.
BURSLULUĞA HAK KAZANAN ÖĞRENCİLER NE YAPMALIDIR?
Bursluluğa hak kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim okulu/kurumu öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri, öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları MEB'e bağlı resmî okul müdürlükleri vasıtasıyla yapılacak olup, öğrenci kayıtlarının başladığı zamanda başlayıp sonlanmıştır.