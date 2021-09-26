Selçuk Bayraktar duyurdu! TEKNOFEST 2022 Samsun'da düzenlenecek

"TEKNOFEST'E KATILAN HER BİR GENCİMİZ GELECEĞİN AZİZ SANCAR'I OLACAK"

TEKNOFEST'te bu yıl yaptıkları yeniliklerin birinin de saygın bilim insanlarını festivale davet etmek olduğu belirten Varank, şöyle devam etti:

"Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar hocamız, o yaşına rağmen sadece TEKNOFEST'e geldi. Gençlerimize örnek olmak, onlara rol model olmak için bizimle vakit geçirdi. Onlara yoldaşlık etti. İşte TEKNOFEST'e katılan her bir gencimiz, her bir çocuğumuz, her bir öğrencimiz aslında geleceğin Aziz Sancar'ı olacak, geleceğin Selçuk Bayraktar'ı olacak.

Biz gerçekten dünyaya adalet dağıtmış medeniyetler kurmuş bir milletiz. Bizim yapmamız gereken, her zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın bize aşıladığı gibi, öz güvenli olabilmektir. 'Biz yapamayız, biz edemeyiz.' değil, 'En iyisini biz yaparız, en güzelini biz yaparız, en iyisini biz başarırız.' demektir. İşte TEKNOFEST'e gençlerimize bunu aşılamaya çalışıyoruz."

Varank, festivalde bütün paydaşların büyük bir gayret ortaya koyduğunu ifade ederek, "TEKNOFEST ateşi inşallah Büyük Taarruz'un, büyük zaferin 100. yılında Samsun'dan yayılacak ve TEKNOFEST, Karadeniz'de ve tüm ülkede teknoloji ateşini yakacak" ifadesini kullandı.