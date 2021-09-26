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    • 26.09.2021 20:08
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    Ali Babacan alkollü tartışmayı 'siyasi olay' gibi servis etti! Hakkı Sab olayının gerçek yüzü: Aracı kurşunlayan arkadaşı çıktı

    DEVA Partisi İzmir Kirazlı İlçe Başkanı Hakkı Sab'ın aracının kurşunlanmasını 'siyasi bir olaymış gibi' kamuoyuna yansıtan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan fena çuvalladı. Söz konusu olayda Hakkı Sab ve Hamit Uysal'ın alkol kullandıktan sonra tartıştığı ve Uysal'ın “gidemezsin lastiğini patlatırım” dedikten sonra DEVA Partili ilçe başkanının arabasının lastiğini kurşunladığı ortaya çıktı.

    Ali Babacan fena çuvalladı!

    DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Kiraz İlçe Başkanı Hakkı Sab'ın silahlı saldırıya uğradığını açıklamış ve "İzmir'de Kiraz İlçe Başkanımızın aracına yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Olayın faillerinin en kısa sürede tespit edilip yakalanmasını temenni ediyorum"demişti.

    Olayı kamuoyuna siyasi bir konu gibi yansıtmak isteyen Babacan'ın fena halde yanıldığı anlaşıldı.

    Saldırı denen olayın arkadaş arasındaki alkol kullandıktan sonra yaşanan bir gerilimden başka birşey olmadığı anlaşıldı.



    Resmi kayıtlara göre olay, İzmir İli Kiraz İlçesi Merkez JAndarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Tekbıçaklar Mahallesi'nde 26 Eylül 2021 günü Saat: 05.00 sıralarında meydana geldi. Jandarma kayıtlarına, "Silahlı Tehdit ve Mala Zarar Verme olayı" olarak geçti.


    Fotoğrafta: Hakkı Sab

    Meydana gelen olayda müşteki olarak ifadesi alınan Hakkı Sab(Deva Partisi Kirazlı İlçe Başkanı) isimli şahıs Hamit Uysal isimli şahsın 35 AK 00.. plakalı aracının sol arka lastiğine silahla tek el ateş ettiğini, kendisine küfür ve hakaret ederek tehditlerde bulunduğu beyan ederek şahıstan şikayetçi ve davacı olduğunu kaydetti.



        "GİDEMEZSİN LASTİĞİNİ PATLATIRIM"
        Olayla ilgili yapılan araştırmalarda; Hamit Uysal ve Hakkı Sab'ın olaydan önce Tekbıçak mahallesindeki düğünde karşılaştıkları, düğünden sonra birlikte alkol aldıkları, bir süre sonra Hakkı Sab'ın ayrılmak istediği, Hamit Uysal'ın "gidemezsin lastiğini patlatırım" şeklinde beyanda bulunduğu, Hakkı Sab isimli şahsın da 'stepne varsa patlat bakalım' diyerek karşılık vermesi üzerine Hamit Uysal'ın belindeki ruhsatsız tabanca ile Hakkı Sab'ın aracının tekerine 1 el ateş ettiği anlaşıldı.

        Bunun üzerine taraflar aralarında sözlü tartışma şeklinde başlayan tehdit ve hakaret olayının meydana geldiği öğrenildi.

        Şahısların aralarında herhangi bir husumet olmadığı, birbirleriyle günlük hayatta da görüştükleri, olayın sarhoşluğunda etkisiyle bir anda meydana geldiği anlaşıldı.

        ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST
        Olayın şüphelisi Hamit Uysal'ın kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalanarak cumhuriyet savcısının talimatı üzerine gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.



        BABACAN'IN 'SİYASİ OLAY' ALGISI
        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, alkol kullandıktan sonra arkadaşıyla tartışan DEVA'lı Hakkı Sab'ın yaşadıklarını 'siyasi bir olaymış' gibi servis etmeye çalıştı.

        Babacan, "İzmir'de Kiraz İlçe Başkanımızın aracına yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Olayın faillerinin en kısa sürede tespit edilip yakalanmasını temenni ediyorum. Kiraz İlçe Başkanımız Hakkı Sab başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

        Ali Babacan'ın alkollü tartışmayı siyasi bir olay gibi servis etme yalanına çukur medyanın baş aktörleri de alet oldu.

        Olayın iç yüzünü araştırmadan yalan haberi servis ettiler.

        İşte o mecralar;



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