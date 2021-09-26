Ali Babacan alkollü tartışmayı 'siyasi olay' gibi servis etti! Hakkı Sab olayının gerçek yüzü: Aracı kurşunlayan arkadaşı çıktı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Kiraz İlçe Başkanı Hakkı Sab'ın silahlı saldırıya uğradığını açıklamış ve "İzmir'de Kiraz İlçe Başkanımızın aracına yapılan silahlı saldırıyı kınıyorum. Olayın faillerinin en kısa sürede tespit edilip yakalanmasını temenni ediyorum"demişti.
Olayı kamuoyuna siyasi bir konu gibi yansıtmak isteyen Babacan'ın fena halde yanıldığı anlaşıldı.
Saldırı denen olayın arkadaş arasındaki alkol kullandıktan sonra yaşanan bir gerilimden başka birşey olmadığı anlaşıldı.
Resmi kayıtlara göre olay, İzmir İli Kiraz İlçesi Merkez JAndarma Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Tekbıçaklar Mahallesi'nde 26 Eylül 2021 günü Saat: 05.00 sıralarında meydana geldi. Jandarma kayıtlarına, "Silahlı Tehdit ve Mala Zarar Verme olayı" olarak geçti.
Fotoğrafta: Hakkı Sab
Meydana gelen olayda müşteki olarak ifadesi alınan Hakkı Sab(Deva Partisi Kirazlı İlçe Başkanı) isimli şahıs Hamit Uysal isimli şahsın 35 AK 00.. plakalı aracının sol arka lastiğine silahla tek el ateş ettiğini, kendisine küfür ve hakaret ederek tehditlerde bulunduğu beyan ederek şahıstan şikayetçi ve davacı olduğunu kaydetti.