Ali Babacan alkollü tartışmayı 'siyasi olay' gibi servis etti! Hakkı Sab olayının gerçek yüzü: Aracı kurşunlayan arkadaşı çıktı





"GİDEMEZSİN LASTİĞİNİ PATLATIRIM"

Olayla ilgili yapılan araştırmalarda; Hamit Uysal ve Hakkı Sab'ın olaydan önce Tekbıçak mahallesindeki düğünde karşılaştıkları, düğünden sonra birlikte alkol aldıkları, bir süre sonra Hakkı Sab'ın ayrılmak istediği, Hamit Uysal'ın "gidemezsin lastiğini patlatırım" şeklinde beyanda bulunduğu, Hakkı Sab isimli şahsın da 'stepne varsa patlat bakalım' diyerek karşılık vermesi üzerine Hamit Uysal'ın belindeki ruhsatsız tabanca ile Hakkı Sab'ın aracının tekerine 1 el ateş ettiği anlaşıldı.

Bunun üzerine taraflar aralarında sözlü tartışma şeklinde başlayan tehdit ve hakaret olayının meydana geldiği öğrenildi.

Şahısların aralarında herhangi bir husumet olmadığı, birbirleriyle günlük hayatta da görüştükleri, olayın sarhoşluğunda etkisiyle bir anda meydana geldiği anlaşıldı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Olayın şüphelisi Hamit Uysal'ın kullandığı ruhsatsız tabanca ile yakalanarak cumhuriyet savcısının talimatı üzerine gözaltına alındığı, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.