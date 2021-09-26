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    26 Eylül Türk Dil Bayramı nedir? Türk Dil Bayramı ile ilgili sözler, görseller, okul etkinlikleri 2021! | Türk Dil Bayramı sloganları

    Türk Dil Bayramı mesajları sözleri 2021! Türk dili, binlerce yıllık tarihi ile milli kültürümüzün ortak ifade aracıdır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün katılımıyla düzenlenen I. Türk Dili Kurultayı'nın açılış günü olan 26 Eylül'ü her sene 'Türk Dil Bayramı' olarak kutluyoruz. Haberimizde Türk Dil Bayramı ile ilgili sözleri, görselleri derledik. Peki, 26 Eylül Türk Dil Bayramı nedir, öenmi nedir? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    26 Eylül Türk Dil Bayramı nedir? Türk Dil Bayramı ile ilgili sözler, görseller, okul etkinlikleri 2021!

    Türk Dil Bayramı hakkında araştırmalar sabah saatlerinden itibaren başladı. Her sene 26 Eylül'de kutlanan Türk Dil Bayramı hakkında gerekli bilgileri, sözleri mesajları haberimizde derledik. Dil Bayramı, Türkçeyi geliştirmeyi amaçlayan bayram. Peki, 26 Eylül Türk Dil Bayramı nedir? Türk Dil Bayramı ile ilgili sözler, görseller, okul etkinlikleri 2021! | Türk Dil Bayramı sloganları

    TÜRK DİL BAYRAMI NEDİR?

    Dil Bayramı, her yıl 26 Eylül'de kutlanan, Türkçeyi geliştirmeyi amaçlayan bayram. Resmî bayramlar arasında yer almaz. Türk Dil Kurumunun açılışı (12 Temmuz) amacıyla da kutlanır.

    'Türk Dili Tetkik Cemiyeti'' adıyla 12 Temmuz 1932'de kurulan ve daha sonra "Türk Dil Kurumu" ismini alan cemiyet, ''Birinci Türk Dil Kurultayı''nı 26 Eylül-6 Ekim 1932 tarihleri arasında yaptı.

    Yaşamı boyunca Türk diline önem veren Atatürk, daha Türk Dili Tetkik Cemiyeti kurulmadan görüşlerini çeşitli zeminlerde dile getiriyordu.

    Atatürk, 2 Eylül 1930'da Prof. Sadri Maksudi (Arsal) Bey'in ''Türk Dili İçin'' adlı kitabının iç kapağına, ''Milli his ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin milli ve zengin olması, milli hissin gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerindendir; yeter ki bu dil şuurla işlensin. Ülkesini, yüksek istiklalini korumasını bilen Türk milleti, dilini de yabancı diller boyunduruğundan kurtarmalıdır.'' ifadelerini yazmıştı.

    2 Temmuz 1932'de başlayan ve 11 Temmuz'da sona eren "Birinci Türk Tarih Kongresi"nin ertesi günü, Çankaya'da dil bilimcilerin de katıldığı toplantı sonunda Atatürk, ''Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti gibi bir de ona kardeş bir dil cemiyeti kuralım. Adı Türk Dili Tetkik Cemiyeti olsun." talimatı verdi.

    Cemiyet, aynı gün 12 Temmuz 1932'de kuruldu. Cemiyetin kurucuları arasında hepsi milletvekili ve dönemin tanınmış edebiyatçıları, Samih Rifat (Başkan), Ruşen Eşref (Ünaydın), Celal Sahir (Erozan) ve Yakup Kadri (Karaosmanoğlu) beyler yer aldı. Amaçlarını, "Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliğini meydana çıkarmak, onu yeryüzü dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek." olarak ilan eden Cemiyet, 26 Eylül - 5 Ekim 1932 tarihleri arasında Dolmabahçe Sarayı'nda Birinci Türk Dili Kurultayı'nı topladı.

    Bu ilk kurultayın açılışı, 27 Eylül tarihli Vakit gazetesinde şöyle yer aldı:

    "Saat 14.00...Herkes yerinde idi. Biraz sonra Türk'ün büyük mürşidi Gazi hazretleri, yanlarında Büyük Millet Meclisi Reisi Kazım Paşa, Maarif Vekili Reşit Galip Bey, Fethi Bey, Ordu müfettişlerinden Fahrettin, Ali Sait paşalar, kumandanlardan Şükrü Naili, Salih paşalar olduğu halde salona dahil oldular. Bu esnada şehir bandosu, İstiklal Marşı'nı terennüm etmeye başladı."

    TÜRK DİL BAYRAMI SÖZLERİ!

    Dil, yapılması için herkesin, bir taş koyduğu şehirdir. Ralph Waldo Emerson

    Dil, insanlığın kendisidir ve zihin hayatımız onunla vardır. Ahmet Hamdi Tanpınar

    Dünyanın en duygulu dili Türkçedir; çünkü Türkçe, türküsü olan aşıkların dilidir.

    Türk Milletinin dili, Türkçedir. Türk Dili dünyanın en güzel, en zengin ve en kolay dilidir." Mustafa Kemal Atatürk

    Dil, bir ulusun aynasıdır, bu aynaya baktığımız zaman, orada kendimizin en gerçek yankısını buluruz. Friedrich Schiller

        BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 26 EYLÜL TÜRK DİL BAYRAMI MESAJI

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, 26 Eylül Türk Dil Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Mesajında, "Hayatı, maddi ve manevi dünyamızı anlamlandırdığımız Türkçemiz, dünyanın en kadim, en yaygın dillerinden biri olarak en büyük zenginliklerimizdendir." vurgusu yapan Erdoğan, dünyanın sayılı dilleri arasında yer alan Türk dilinin, milli ruhun oluşmasında, milli kimliğin kazanılmasında ve yaşatılmasında temel bir unsur olageldiğini belirtti.

        Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

        "Dilimizin tüm zenginliklerini kucaklayan bir anlayışla Türkçemize sahip çıkmanın hayati önemi haizdir. Yaşayan bir varlık olan dilimizi beslemek, korumak ve geliştirmek için Türkçemizin kullanımına özen göstermeyi sürdürmeliyiz. Teknolojinin hızla ilerlediği, dijitalleşmenin hayatın her alanına sirayet ettiği bir dünyada, dilimizi tüm özgünlüğüyle muhafaza etmeliyiz. Türkçenin sanat, edebiyat, bilim ve eğitim dili olarak kullanımının yanı sıra dilimizin zenginliğini ve derinliğini ihtiva eden sözlü ve yazılı eserlerin üretimi, zengin dil mirasımızı gelecek nesillere aktarmanın ve Türkçemizin itibarını yükseltmenin önemli bir adımı olacaktır."

        Başkan Erdoğan, Yunus Emre'den Köroğlu'na, Yahya Kemal'den Necip Fazıl'a, Aşık Veysel'den Neşet Ertaş'a, Türkçenin güzelliklerinin ulaşmasına vesile olan tüm söz ustalarını, gönül erlerini, kalem ve kelam erbabını minnetle yad ederek "Türk Dil Bayramı'nın, Türkçemizin yaşatılması, gelecek nesillere tüm özgünlüğü ve derinliğiyle aktarılması için bir vesile olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
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