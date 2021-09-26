meb.gov.tr: (odsgm.meb.gov.tr) TC ile giriş İOKBS PYBS bursluluk sınav sonucu! PYBS İOKBS 2021 bursluluk sınav sonuçları öğrenme ekranı

MEB tarafından ülke genelinde düzenlenen eski adı PYBS olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı'nın (İOKBS) heyecanla beklenen sonuçları 'meb.gov.tr' adresinden sınava katılanların erişimine açılacak. İmtihanı kazanan adaylar eğer uygun şartları taşıyorsa burs alabilecek veya yatılı eğitimle öğrenimine devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk imtihanı sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklanacak. İşte PYBS İOKBS 2021 bursluluk sınav sonuçları öğrenme ekranı!
2021 BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.
2021 BUSLULUK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILACAK?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır.