Bilim Kurulu üyesinden 65 yaş üstü vatandaşlara uyarı! 2 yıldır yoktu bu yıl fazla görülecek!

"Bu yıl grip vakalarında artış bekliyoruz. Grip, birdenbire ortaya çıkıp aniden kaybolan enfeksiyonlar değil. 2 yıldır dolaşımda olmayan virüsle tekrar karşılaşmış olacağız. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde zatürre oranlarını düşük tutmak için grip aşısı olmak gerekir. Vücudumuzdaki antikor yanıtlarını yeniden uyarmak için grip aşısı yaptırmak gerekiyor ayrıca bu sene 65 yaş üstü için grip aşısı ekstra önemli."

Zatürre aşısını ise her hasta grubuna önermediklerini ifade eden Şener, bu aşıyı, ileri yaş grubu, kanser hastaları ile organ nakli olan kişilere tavsiye ettiklerini sözlerine ekledi.