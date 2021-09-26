Mangal yasağı kalktı mı? Orman yasakları ne zaman kalkıyor? İstanbul ve Ankara'da orman yasakları devam ediyor mu?

Pazar gününde havanın güzel olmasıyla birlikte yurttaşlar piknik yapmak için ormanlara giriş yasağının devam edip etmediğini araştırmaya başladı. Orman yangınlarıyla savaşım kapsamında alınan tedbirler neticesinde ormanlara giriş çıkışlar bir süredir yasak. Peki, Mangal yasağı kalktı mı? Orman yasakları ne vakit kalkıyor? İstanbul ve Ankara'da orman yasakları devam ediyor mu? İşte mevzu hakkında tüm detaylar!