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    • 26.09.2021 11:26
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    Mangal yasağı kalktı mı? Orman yasakları ne zaman kalkıyor? İstanbul ve Ankara'da orman yasakları devam ediyor mu?

    Hafta sonunun gelmesiyle birlikte mangfal ve orman yasakları hakkında araştırmalar hız kazandı. Pazar gününde havanın güzel olmasıyla birlikte vatandaşlar piknik yapmak için ormanlara giriş yasağının devam edip etmediğini araştırmaya başladı. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler neticesinde ormanlara giriş çıkışlar bir süredir yasak. Peki, Mangal yasağı kalktı mı? Orman yasakları ne zaman kalkıyor? İstanbul ve Ankara'da orman yasakları devam ediyor mu? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    Mangal yasağı kalktı mı? Orman yasakları ne zaman kalkıyor?

    Pazar gününde havanın güzel olmasıyla birlikte yurttaşlar piknik yapmak için ormanlara giriş yasağının devam edip etmediğini araştırmaya başladı. Orman yangınlarıyla savaşım kapsamında alınan tedbirler neticesinde ormanlara giriş çıkışlar bir süredir yasak. Peki, Mangal yasağı kalktı mı? Orman yasakları ne vakit kalkıyor? İstanbul ve Ankara'da orman yasakları devam ediyor mu? İşte mevzu hakkında tüm detaylar!

    ORMANLARA GİRİŞ YASAĞI DEVAM EDİYOR MU?

    Valilikten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Orman Bölge Müdürlüğünün 31.08.2021 tarihli talepleriyle önümüzdeki günlerde ilimizde orman yangınlarının vuku bulabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı korumak amacıyla Valiliğimizce; 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9 ve 66. maddeleri uyarınca alınan 2021/2 sayılı karar hükümleri uyarınca, aşağıdaki kararlar alınmıştır. Alınan kararlar doğrultusunda; ilimiz sınırları dâhilindeki ormanlık alanlara giriş yasağı 30.09.2021 Perşembe günü saat 24.00'e kadar uzatılmıştır.

    Saygıdeğer İstanbullu hemşehrilerimize bugüne kadar gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyor, ormanlık alanlarımızın her türlü tehlikeden korunması için desteklerinin devamını diliyoruz." denildi.

        ANKARA'DA ORMANLARA GİRİŞ YASAK MI?

        Ankara Valiliği'nin 15 Eylül'de yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verildi:

        "1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren normalleşme sürecinin son etabına geçilmesinin ormanlık/mesire alanlarında insan ve araç yoğunluğunu arttırması ve ülkemiz genelinde orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların devam etmesi nedeniyle, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla ilgi yazımız ile 05.08.2021 - 15.09.2021 tarihleri arasında uygulamaya konulan kararlar, 01 Ekim 2021 tarihine kadar uzatılmıştır."
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