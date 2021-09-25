Lazanya böreği nasıl yapılır? Pratik yapılan ve lezzetine doyum olmayan lazanya tarifi! Malzemeler, püf noktalar…

Lazanya böreği nasıl yapılır? Pratik yapılan ve lezzetine doyum olmayan lazanya tarifi! sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. TV8'in femomen yarışması Masterchef Türkiye'yi izleyenler yapılan lezzetlerin tariflerini merak ederek gündemde yoğun bir şekilde araştırıyor. Bugün de lazanya böreği tarifi evde denemek isteyenlerin ilgi odağı oldu. Malzemeler ve püf noktalarını haberimizde bulabilirsiniz.
PRATİK VE LEZZETLİ LAZANYA TARİFİ!
Malzemeler
14 yaprak lazanya
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 adet yumurta100 gram tereyağı (eritilmiş)
Yarım su bardağı süt
İç Harcı için;
400 gram beyaz peynir
1 demet doğranmış maydanoz
Üzeri için;
2 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri