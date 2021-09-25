Lazanya böreği nasıl yapılır? Pratik yapılan ve lezzetine doyum olmayan lazanya tarifi! Malzemeler, püf noktalar…

Yapılışı:

Lazanyaları haşlamak için bir tencerede su kaynatılır. İçerisine tuz ve sıvı yağda eklenir.

Lazanyalar çok fazla yumuşatılmadan haşlanır. Süzgeç yardımı ile alınarak soğuk suya konulur ve tek tek ayrılarak bir kenara alınır.

Eğer dağılıp kopanlar olursa da böreğin iç kısmında kullanılabilir.

Bir yandan beyaz peynir ve kıyılmış maydanozlar karıştırılır. Başka bir kasede ise yumurta çırpılır ve üzerine eritilen tereyağı ve süt ilave edilir.

Cam kabın her yanı tereyağı ile yağlanır. Lazanya yaprakları tabana yayılır. Tamamlandıktan sonra üzerine yumurtalı karışımdan sürülür. Ardından da peynirli harç serpilir.

Tekrardan lazanya serip yumurtalı karışımla ıslatılır ve peynirli harçtan serpilir.

Lazanyalar bitene kadar bu işleme tekrarlanır. En üste ise kaşar peyniri rendesi kapatılarak fırına sürülür. 170 derecede ısıtılan fırında üzeri kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun…