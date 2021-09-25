Usta yazar Hıncal Uluç'tan İmamoğlu hakkında çarpıcı yazı: Hiçbir şey çok güzel olmadı tersine çok şey çok berbat oldu

DUVARA BAK, FARKI ANLA...



Kadir Topbaş'ı da seversiniz, sevmezsiniz, o ayrı.. Ben mesela ona hiç oy vermedim. Çok da eleştirdim, başta birinci köprü Avrupa girişinde zaten bir trafik kilitlenmesi varken, oradaki, yakın tarih İstanbul'unun simgesi, "Kartallar Yüksek Uçar/ Yazan Attila İlhan" dizisi ile ülkeye mal olan o ilk kent gökdeleni, resmen sit, Karayolları Bölge Müdürlüğü binasının yıkılıp yerine o Zorlu heyulası, AVM'si ve Salonu yapılmasına izin vermesi olmak üzere..





Ama bende değil, her insanda olmalı, "Sezar'ın hakkını Sezar'a" vermeliyiz..

Topbaş'ın bir Bahçeler ve Parklar Müdürü vardı, İhsan Şimşek..

Hollanda'nın bizden çalıp götürdüğü ve kendine mal ettiği, lalelerimizle, mevsiminde Emirgan Parkı'nda ve Sultanahmet'te öyle desenler içinde lalezarlar yapardı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen iç ve dış turistler baygın düşerlerdi.

Mevsiminde tüm İstanbul mahallelerinde açsınlar diye dört bir yana erguvanlar dikmişti..

Ama asıl bayıldığım, hayatımda ilk defa gördüğüm "dikey bahçeler"di..