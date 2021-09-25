Usta yazar Hıncal Uluç'tan İmamoğlu hakkında çarpıcı yazı: Hiçbir şey çok güzel olmadı tersine çok şey çok berbat oldu

Sabah yazarı Hıncal Uluç'un İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki çarpıcı yazısından ilgili kesimler şu şekilde:
"Her şey çok güzel olacak" ne güzel bir seçim sloganıydı. Söyleyen de, Beylikdüzü'nün çok gidip, çok görüp, çok hayran olduğum Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu.. "Kazanırsa, yaşadı İstanbul" dedim. Rakip aday, Binali Yıldırım'dı. Onu da yakından tanıyordum. Köşemdeki yazımı hatırlarsınız.
"Hangisi kazanırsa kazansın, İstanbul kazanacak!."
İmamoğlu kazandı.. Ve ne acıdır ki, o harika sloganı nerdeyse tersine döndü..
Hiçbir şey çok güzel olmadı. Ama tersine çok şey, çok berbat oldu..
Yakın arkadaşım, dostum sandığım İmamoğlu selamı sabahı kesti. İçine düştüğü Millet İttifakı cumhurbaşkanlığı adaylığı hevesi, bir Sabah yazarı ile dostluğu kaldıramaz, diye düşündü herhalde.. Bana kendisinin verdiği özel telefonunu açmaz oldu. Sonra başkasına devretti ve iletişimimiz kesildi. Bu köşeden sorduklarıma da cevap vermez oldu.
En son geçen hafta sormuştum, hatırlarsınız..
"Her şey çok güzel olacak, dedin İmamoğlu.. Çok değil, daha güzel yaptığın tek şeyi söyle İstanbullular için, burada yazayım.."
Tısss!. Verecek cevabı olmadığından tabii..
Bakın mesele, parti marti değil.. Mesele insan!.. Hani bizim kuşak iyi hatırlar, "Şehir ve İnsan" dizisini.. Anthony Quinn bir belediye başkanını oynuyordu o dizide.. Nelerle nasıl savaşıyor ve kazanıyor, kasabasına neler neler kazandırıyordu..
Belediye başkanı odur işte.. Parti değil insan..
"MESELE PARTİ DEĞİL, İNSAN"
Dedim ya.. "Mesele parti değil, insan" diye.. Onun örneğini vermek için..
Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'da yetişmiş, İETT futbol takımında amatör oynayan, Fenerbahçe'den gelen teklifi, babası futbolcu olmasını istemediği için geri çeviren, sonra, özellikle soldaki oyların bine bölünmesi yüzünden yüzde 24.5 gibi bir oyla İstanbul Belediye Başkanı seçilen, o zamana dek kimsenin tanımadığı genç adam..
Kızın, nefret edin, deli olun.. Ama o Kasımpaşalı genç, o tesadüfi İstanbul Belediye Başkanlığı'ndan bugün, başkanlık sistemi içindeki ülkenin lideri durumuna geldiyse, kabul edin "Onda bir şeyler değil, çok şeyler var".. Üstelik, tıpkı sol gibi bölünmüş sağ kesimin de lideri olarak.. Katıldığı parti bile kaça bölünmüş, sonunda o da ayrılıp kendi partisini kurmuşken üstelik.. Dahası.. Devlet Bahçeli gibi en azılı muhalifini (Sözleri meydanda) yanına da değil, avucunun içine alarak..
Dünyanın başkenti New York'ta Birleşmiş Milletler'in tam karşısında dünyaya kafa tutarak.. O Birleşmiş Milletler'in 5 değişmez Güvenlik Konseyi üyesi var. Amerika, Rusya, İngiltere, Çin ve Fransa..
New York'ta, 171 metre yüksekliğindeki gökdelen "Türkevi"nin önünde, o Birleşmiş Milletler'e bakarak "Dünya 5'ten büyüktür" derken, Birleşmiş Milletler'in aldığı kararları tek başına "veto" etmek hakkına sahip bu "5 büyükleri" kastederek konuşan Türk lider, o Kasımpaşalı genç işte..
Kızın, deli olun, düşürmek için elinizden geleni yapın, oyunuzu hiç vermeyin ama kabul edin, adamda "lider" vasfı var..
Mekteb-i Mülkiye'de bize "Siyasi Partiler" dersi veren, ki aralarında 100 yaşına giren hocamız Nermin Abadan Unat da var..
"Türkiye karizmatik liderler ülkesidir"i öğretmişlerdi. Özeti..
"Bu ülke partiye değil, lidere oy verir!."
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