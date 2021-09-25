CHP İsmet İnönü’nün doğum gününde İnönü Parkı ve büstünü törenle açtı

Kdz. Ereğli Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün doğum gününde kentteki İnönü Parkı ve büstünü törenle açtı.
İnönü Parkı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, siyasi parti ilçe başkanları, gazi ve şehit aileleri, oda başkanları, STK temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.
Açılış öncesi İnönü'nün kızı İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker ile torunu İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı, 22-24-25-26. dönem Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan'ın telgrafı okundu.