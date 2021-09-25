CHP İsmet İnönü’nün doğum gününde İnönü Parkı ve büstünü törenle açtı





Belediye Başkanı Halil Posbıyık törende yaptığı konuşmada, açılış için İsmet İnönü'nün doğum gününü seçtiklerini belirterek, "Kuruluş ve kurtuluşun büyük kahramanlarından, Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı, örnek devlet adamı, çok partili demokrasiye geçişin mimarı, halkın İsmet Paşa'sı İsmet İnönü'yü bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum" dedi.