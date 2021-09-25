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    • 25.09.2021 10:00
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    CHP İsmet İnönü’nün doğum gününde İnönü Parkı ve büstünü törenle açtı

    CHP'nin heykel açılışları devam ediyor. Zonguldak’ın Ereğli İlçesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün doğum gününde İnönü Parkı ve büstü törenle açıldı. Büstün kurdelesi, Beethoven’in 9. Senfonisi eşliğinde protokol üyeleri tarafından birlikte açıldı.

    CHP’den bir heykel daha

    Kdz. Ereğli Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün doğum gününde kentteki İnönü Parkı ve büstünü törenle açtı.



    İnönü Parkı'nda düzenlenen törene, Kaymakam Mehmet Yapıcı, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, siyasi parti ilçe başkanları, gazi ve şehit aileleri, oda başkanları, STK temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.



    Açılış öncesi İnönü'nün kızı İnönü Vakfı Başkanı Özden İnönü Toker ile torunu İnönü Vakfı Başkan Yardımcısı, 22-24-25-26. dönem Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan'ın telgrafı okundu.



        Belediye Başkanı Halil Posbıyık törende yaptığı konuşmada, açılış için İsmet İnönü'nün doğum gününü seçtiklerini belirterek, "Kuruluş ve kurtuluşun büyük kahramanlarından, Türkiye Cumhuriyeti'nin İkinci Cumhurbaşkanı, örnek devlet adamı, çok partili demokrasiye geçişin mimarı, halkın İsmet Paşa'sı İsmet İnönü'yü bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum" dedi.



        Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş da yaptığı konuşmada İnönü'nün Ereğli ve Zonguldak'a önemli hizmetlerinin olduğunu
        söyledi.



        Konuşmaların ardından Devlet Sanatçısı Metin Yurdanur tarafından yapılan büstün kurdelesi, Beethoven'in 9. Senfonisi eşliğinde protokol üyeleri tarafından birlikte açıldı. Katılımcılar, hatıra fotoğrafı çektirirken, tören sırasında canlı müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

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