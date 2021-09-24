Sağlık Ocağı çalışma saatleri 2021! İstanbul, Ankara, İzmir Sağlık Ocakları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Vatandaşlar tarafından en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan, muayene ve tahlil işlemlerinin yanı sıra aşı yaptırmak için de çok fazla gidilen Sağlık Ocaklarının hangi saatlerde hizmet verdiği merak edilenler arasında yer alıyor. İşte tüm bilgiler…