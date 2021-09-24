Sağlık Ocağı çalışma saatleri 2021! İstanbul, Ankara, İzmir Sağlık Ocakları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Vatandaşlar tarafından en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan, muayene ve tahlil işlemlerinin yanı sıra aşı yaptırmak için de çok fazla gidilen Sağlık Ocaklarının hangi saatlerde hizmet verdiği merak edilenler arasında yer alıyor. İşte tüm bilgiler…
SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SATLERİ 2021
Sağlık Ocakları hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.
Hafta içi: 08:00-17:00 saatlerinde hizmet vermektedir. Öğle arası ise 12:30-13:30 saatleri arasındadır.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR SAĞLIK OCAKLARINDA HANGİ TAHLİLLER YAPILIR?
Kan şekeri ölçümü
Evlilik için kan tahlilleri
Gebelik ( hamilelik) testi
Kolesterol ve yağ ölçümü testleri
Kansızlık demir eksikliği için tahliller
Folat (folik asit) testi
Guatr tahlilleri
Karaciğer, safra , böbrek fonksiyon tahlilleri
Vitamin b12 / D vitamini (vitamin eksikliği) testleri
Prostat tahlilleri
Kan Grubu tahliliTestlerin tam listesi aşağıdaki gibidirTam kan tahlilleri
Demir (serum)
Demir bağlama kapasitesi
Ferritin
Vitamin B12
LİPİT PROFİLİ
LDL kolestrol Kolesterol
HDL kolesterol
Trigliserid
Alanin aminotransferaz (ALT)
Aspartat transaminaz (AST)
Bilirubin (total)
Bilirubin (direkt)
Gamma glutamil transferaz (GGT)
Laktik Dehidrogenaz (LDH)
Glukoz
Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
Serbest T3
Serbest T4
TSH
Kan üre azotu (BUN)