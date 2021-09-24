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    • Güncel
    • 24.09.2021 20:58
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    • 24.09.2021 20:58
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    Sağlık Ocağı çalışma saatleri 2021! İstanbul, Ankara, İzmir Sağlık Ocakları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

    Tüm illerden vatandaşlar gün içerisinde sıklıkla Sağlık Ocağı çalışma saatleri 2021 araştırmasını yapar oldu. Muayene olma, ilaç yazdırma, kan ve idrar tahlili yaptırma gibi daha pek çok işlem için sıklıkla ziyaret edilen Aile Sağlığı Merkezleri olan Sağlık Ocaklarının hangi saat aralığında hizmet verdiği merak konusu oldu. Peki İstanbul, Ankara, İzmir Sağlık Ocakları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Aile hekimine muayene olmak isteyenler hangi saatlerde gidebilecekler?

    takvim.com.tr
    Sağlık Ocağı çalışma saatleri 2021!

    Sağlık Ocağı çalışma saatleri 2021! İstanbul, Ankara, İzmir Sağlık Ocakları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Vatandaşlar tarafından en çok ziyaret edilen yerlerden biri olan, muayene ve tahlil işlemlerinin yanı sıra aşı yaptırmak için de çok fazla gidilen Sağlık Ocaklarının hangi saatlerde hizmet verdiği merak edilenler arasında yer alıyor. İşte tüm bilgiler…

    SAĞLIK OCAĞI ÇALIŞMA SATLERİ 2021

    Sağlık Ocakları hafta sonu, Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

    Hafta içi: 08:00-17:00 saatlerinde hizmet vermektedir. Öğle arası ise 12:30-13:30 saatleri arasındadır.

    İSTANBUL, ANKARA, İZMİR SAĞLIK OCAKLARINDA HANGİ TAHLİLLER YAPILIR?

    Kan şekeri ölçümü

    Evlilik için kan tahlilleri
    Gebelik ( hamilelik) testi
    Kolesterol ve yağ ölçümü testleri
    Kansızlık demir eksikliği için tahliller
    Folat (folik asit) testi
    Guatr tahlilleri
    Karaciğer, safra , böbrek fonksiyon tahlilleri
    Vitamin b12 / D vitamini (vitamin eksikliği) testleri
    Prostat tahlilleri
    Kan Grubu tahliliTestlerin tam listesi aşağıdaki gibidirTam kan tahlilleri
    Demir (serum)
    Demir bağlama kapasitesi
    Ferritin
    Vitamin B12
    LİPİT PROFİLİ
    LDL kolestrol Kolesterol
    HDL kolesterol
    Trigliserid
    Alanin aminotransferaz (ALT)
    Aspartat transaminaz (AST)
    Bilirubin (total)
    Bilirubin (direkt)
    Gamma glutamil transferaz (GGT)
    Laktik Dehidrogenaz (LDH)
    Glukoz
    Glikozile hemoglobin (Hb A1C)
    Serbest T3
    Serbest T4
    TSH
    Kan üre azotu (BUN)

        KreatininÜrik asit
        Albümin
        Amilaz
        Alkalen fosfataz
        Kalsiyum (Ca)
        Klor (Cl)
        Fosfor (P)
        Magnezyum
        Potasyum
        Sodyum (Na)
        CRP
        ASO
        Beta-hCG (total hCG)
        Kreatin kinaz (CK)
        VDRL-RPR
        HBsAg
        Anti HCV
        Anti HIV
        Prostat spesifik antijen (PSA)
        Folat
        Anti HBs
        Hemoglobin zincir analizi
        Dışkıda hHb
        25-Hidroksi Vit. D
        ABO+Rh tayini
        Tam otomatik idrar biyokimyası ve mikroskobisi

        Sağlık ocaklarının verdiği rapor hizmetleri:

        Evlilik raporu
        Ehliyet raporu
        İstirahat raporu
        İş göremezlik raporu
        İşe giriş raporu
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        Haberler Güncel Sağlık Ocağı çalışma saatleri 2021! İstanbul, Ankara, İzmir Sağlık Ocakları saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
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